Galilea Montijo sorprende al hablar sobre su salida de “Hoy”

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de mucho decir que Galilea Montijo saldrá del programa “Hoy” en año que entra, la conductora rompió el silencio y habló sobre lo que se dice al respecto y reveló algunas sorpresas.

Fue a través de sus historias de Instagram que la tapatía tocó el tema sobre su salida del matutino, luego de que se dijera que en 2022 ya no estaría en el programa de Televisa por algunos motivos.

Entre los rumores estaban que supuestamente Galilea planeaba huir del país porque la relacionaban con el caso de su comadre Inés “N”, quien está siendo buscada por delincuencia organizada, entre otros delitos.

Otra de las situaciones que habrían de alejar a “la Gali” sería su problema de salud, ya que le quedaron secuelas desde que contrajo Covid-19 y le detectaron un derrame en el corazón, así como hipertensión.

Como es sabido, Galilea tiene una gran experiencia en el mundo del espectáculo y sabe como manejar a la prensa y los rumores que salen casi a diario en los medios de comunicación y las redes sociales, así que lo tomó con humor.

El chisme por el que entramos hoy. Se dice, se rumora que me voy del programa. No es cierto… las veces que me he ido ha sido por trabajo, por salud, también siempre lo he dicho, que el día de mañana, los ciclos se cierran, si así lo hubiera decidido la empresa o yo, sería la primera en decirles, o sea, ¿cuál es el secreto?”, cuestionó Galilea.