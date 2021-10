Jurado de "Las estrellas bailan en Hoy" exigen profesionalismo por La Chupitos y El Indio Bryan

MÉXICO.- Cada vez aumenta más la tensión entre los televidentes y los concursantes de "Las estrellas bailan en Hoy", y es que después de reportar varias lesiones entre los integrantes, parecen ser que las peleas con los jueces también están bastante presentes, lo que está subiendo el nivel de preocupación entre quienes esperan llegar a la recta final.

Por su parte, la pareja de La Chupitos y El Indio Bryan se están convirtiendo en los favoritos de la competencia por su talento y carisma que los caracteriza, además de siempre conseguir las carcajadas del público, lo que le da un toque especial al programa, y aunque a los espectadores les gusten sus presentaciones, a algunos jueces no les agrada en lo absoluto.

Se trata de Lolita Cortés, quien desde el principio pidió a la producción que la pareja de comediantes no se presentara con sus personajes, sino por sus nombres reales y su esencia como Hugo y Liliana. Sin embargo, los concursantes decidieron ignorar la petición y volvieron a aparecer en pantalla chica con sus características prendas de sus personajes, aunque en esa ocasión los jueces lo pasaron por alto y tuvieron una buena calificación.

Fue durante la tercera semana de "Las estrellas bailan en Hoy" que el jurado indicó una vez más que La Chupitos y El Indio Bryan creían tener la victoria asegurada por el humor que provocan ante el público, el cual también los salva de ser eliminados del concurso.

En su última presentación, los jueces estallaron contra los participantes y expresaron que deberían soltar el conformismo y exigir más de ellos al renunciar a su personaje, y tanto Latin Lover como Lola Cortés pidieron que se presentaran sin su papel de actores y que, por primera vez, hagan sus bailes de la forma correcta al igual que el resto de sus compañeros.

Me divierto mucho y me río demasiado, pero ya estuvo suave de risas ¿no? Yo creo que esto es una competencia de baile y creo que con lo que voy a decir me voy a echar encima a sus seguidores, pero con lo que están haciendo ustedes no es suficiente para que lleguen a una final (...) Quiero que trabajen mejor, sino quieren estar como Liliana y como Hugo, está bien, pero háganlo bien. Salgan de su zona de confort, quiero que hagan más cosas", expresó Latin Lover.