Lolita Cortés lanza fuerte crítica a Ximena Córdoba en “Las Estrellas Bailan en Hoy”

CIUDAD DE MÉXICO. – Previo a la gran final de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, luego de doce semanas de concurso, Lolita Cortés reafirmó su puesto como “La jueza de hierro”, pues criticó fuertemente a Ximena Córdoba.



Córdoba y Raúl Coronado llevaron a cabo una coreografía al ritmo de country, la cual, en escenas del entrenamiento, se mostraron cansados y preocupados, pues tenían que llevar a cabo pasos difíciles y distintas cargadas.



Luego de su presentación en el show, Lolita Cortés se mostró decepcionada por lo que presentaron en la pista de baile, pues la juzgó por no haber realizado bien los pasos o seguirle el ritmo a su compañero, comentó.



Cuando llegó el momento de dar su crítica, Lolita Cortés juzgó fuertemente a Ximena Córdoba, quien ya se ha lesionado dentro del programa, además de esto, “La jueza de hierro” aseguró notarla “muy cansada”.



Para comenzar, Andrea Legarreta alabó su entusiasmo y los llamó “espectaculares”, pues aseguró que desde el principio mostraron su talento, comentó la actriz. Por su parte, Latin Lover, los felicitó por llevar a cabo un show distinto y se mostró emocionado por verlos en la gran final. Cortés por su parte, aseguró que no le gustó para nada la presentación, pues el cabello de Ximena se atoró un uno de los botones del pantalón de su compañero en el ensayo.



Ustedes entraron aquí como retadores. Fue una coreografía que pudo haber sido maravillosa, pero Xime, no sé qué pasa entre tú y la gravedad, te veías ya cansada. Cuando tenían que hacer los brincos ya no llegaban (…). De verdad Xime, si no puedes, dilo. Pero no vengas a echar a perder la coreografía que está muy bien hecha, que está bien ideada y muy bien lograda por tu compañero. Se te fue la memoria y te perdiste en algunos lugares, no se vale”, comentó Cortés.