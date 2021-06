Lolita Cortés y Andrea Legarreta rompen en llanto en "Las Estrellas bailan en hoy"

CIUDAD DE MÉXICO. – En la transmisión de la competencia “Las Estrellas bailan en Hoy” del programa matutino de la televisora de San Ángel, los concursantes Moisés Muñoz y Marisol González llevaron a cabo una complicada coreografía que incluso hizo llorar a los jueces.



El ex futbolista y la modelo lucieron elegantes pasos de danza contemporánea, en una secuela inspirada en la experiencia de Cynthia, una de las coreógrafas que buscó expresar el dolor que sintió por la muerte de su madre quien perdió la batalla contra el Covid-19.

Tras la interpretación, Andrea Legarreta y Lolita Cortés aseguraron estar tan conmovidas por el baile que incluso rompieron en llanto.



La opinión de los jueces



Recibidos por aplausos ante la línea de jueces, Andrea Legarreta se mostró conmovida y sentimental al ver la interpretación de la pareja:



“Me conmovieron mucho, me parece que, si se ve el grado de dificultad, eso que lograron ustedes me hace sentir muy orgullosa. Yo se que lo repito constantemente, me dejaron sin palabras”, comentó la conductora.



Latin Lover, por otro lado, fue un poco más duro con su opinión, sin embargo, hizo énfasis en la gran evolución que la pareja ha mostrado a lo largo del concurso y los felicitó debido a que lograron mostrar y transmitir sentimientos por medio de un baile, aseguró.



Lolita Cortes derramó lágrimas al dar su opinión



Por último, Lolita Cortes expresó que si bien, hubo varios errores en la técnica, la pareja logró contar una historia por medio de su interpretación.



La historia se contó con mucho respeto para toda la gente que desafortunadamente se nos fue, así que tengo el corazón en mil por hora, la verdad es que no pensé que pudieran lograr este nivel de actuación en la danza, no lo creí, estoy muy mal, pero lo hicieron increíble, gracias”, comentó Cortés entre lágrimas.



Tanto Marisol como Moisés se mostraron alegres y satisfechos con las críticas de los jueces y aseguraron que hicieron su mejor esfuerzo pero que harán todo lo posible para llegar a la final, expresaron los concursantes.