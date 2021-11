Andrea Legarreta llama machistas a conductores de "Hoy"

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la transmisión del jueves en el programa matutino de Televisa, la conductora Andrea Legarreta quedó impresionada por las actitudes de sus compañeros Rául Araiza, Paul Stanley y Arath de la Torre, quienes estuvieron presentes en la dinámica de "El machómetro".

Y es que los presentadores de "Hoy" dejaron ver su peor lado al estar de acuerdo con algunas posturas machistas, tal como decir que todas las mujeres eran malas conduciendo, incluso expresaron que no pueden salir con más de un hombre a la vez porque esto indica que "no se están dando a respetar", además de coincidir en que los hombres no pueden hacerse cargo del hogar ni lavar platos.

Una vez que revelaron estos pensamientos que de momento se consideran como misóginos, Legarreta admitió que estaba muy sorprendida con ellos y aseveró que eso "es de machos". Sobretodo cuando los presentadores expresaron que no les parecía correcto que una mujer tuviera múltiples parejas por creer que eso daría una perspectiva incorrecta.

Al instante, Andrea declaró que tanto Stanley, Araiza y de la Torre eran "machísimos". Y con intención de hacerlos 'entrar en razón', la conductora intentó dialogar con ellos y planteó que cualquier mujer, como podría ser una de sus hijas, tienen el derecho de salir con quienes ellas quieren y conocer a otras personas.

Luego de que la conductora se expresara de esa forma, los conductores se retractaron de sus opiniones y explicaron que se habían confundido y que no estaban de acuerdo con esa afirmación. Respecto a los de los deberes del hogar, Raúl y Arath aseguraron que ellos ayudan en su casa al lavar los trastes de la cocina.

Por su parte, Paul confesó que él prefiere cocinar y, que en algunas ocasiones, lo hace junto a su pareja y a veces intercambian los roles para poder consentirse el uno y al otro.

Finalmente hablaron sobre lo que habían dicho al principio, de que las mujeres no eran buenas al volante, y es que se justificaron al admitir que han expresado que "seguramente es una mujer" cuando ven a un mal conductor en las calles.

Captura de video

Los resultados del marcador no fueron buenos para ninguno de los tres, pues "El machómetro" indicó que los conductores revasaron el nivel más alto del juego, pero lo que más provocó molestia en el set y en las redes sociales fue el comentario de Raúl "El negro" Araiza, quien dijo que seguramente la dinámica había sido planeada por una feminista, además de hacer referencia al colectivo que intervino en el Ángel de la Independencia en algunas marchas feministas.

Entre los comentarios del video que se subió al canal del programa "Hoy", destacaron aquellos que mostraron su disgusto por las palabras de los presentadores: "Cadena de oración para que saquen a Arath de la Torre del programa", “¿Que no Arath estaba censurado por su malísimo chiste de comercial? Me parece irrespetuodo y vulgar. Sáquenlo”.