Daniela Rodrice no quiere ser la "payasita" del programa Hoy

CIUDAD DE MÉXICO.-Daniela Rodrice, la influencer reina de TikTok y YouTube en México, estuvo de invitada especial con los youtubers Pepe y Teo.

En la entrevista, Pepe le preguntó que si ya la habían invitado a la televisión, porque él se había enterado de algo.

"Sí te veo en Hoy, oye. Mi pregunta era: ¿Qué te dijeron?", cuestionó, sugiriendo que ya sabía que la habían llamado para invitarla.

A esto, Daniela confirmó que "ya la habían invitado al programa que lo conduce Galilea Montijo y Andrea Legarreta".

Sintió que a Pepe y Teo los trataron como payasos

"Ya me llegó la invitación al programa (Hoy) de ir, pero, te voy a decir una cosa, a mí me cambió mucho cuando ustedes fueron. En un duelo, o un debate, desde ese día dije: "No voy a ir a la tele", afirmó la influencer.

Rodrice dijo que sintió que habían tratado como payasitos a Pepe y Teo y que por eso decidió no visitar los foros.

No voy a ir porque siento que no hay respeto hacia el creador de contenido, lo traen como su payasito, pues, entonces ni modo".

De esta contundente manera dejó callados a Pepe y Teo, quienes cambiaron de tema de conversación de inmediato.

Cabe recordar que tanto como Pepe y Teo han estado de invitados en varios programas de televisión, como Hoy y Venga la Alegría, este último de TV Azteca.

¿De dónde surgió la frase "quisiese pero no pudiese"?

Daniela reveló que la frase que la catapultó a la fama de las redes sociales estuvo inspirada en en otras influencers.

"El quisiese es de la Soro Nasty. En un capítulo dijeron quisiese y empesaron con otras frases similares con "S", como un juego de palabras", dijo.

Fue entonces que Daniela completó la frase con el: "pero no pudiese", y la frase quedó: "quisiese pero no pudiese".

