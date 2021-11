Arturo Beltrán Leyva pudo haber engañado a Galilea Montijo, dice Gustavo Adolfo Infante

CIUDAD DE MÉXICO.-Gustavo Adolfo Infante dijo que el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva “El Barbas” pudo haber engañado a Galilea Montijo y no revelarle a lo que se dedicaba.

"Yo no creo que haya llegado diciéndole a Galilea: "Hola, soy Arturo Beltrán y soy narcotraficante, aquí está mi tarjeta... o sea, pues no... se presentan como empresarios, como otro tipo de cosas", comentó en el programa De Primera Mano.

Agregó:

"(Eso no significa) que tú hayas sido la mente maestra detrás del trasiego de droga, de la venta de cocaína, de la llegada a través de submarinos a las costas estadounidenses para inundar de droga... tú (Galilea), si llegaste a tener una relación, pues es como novia, yo puedo tener un amigo, un primo o un compadre que se dedique a eso y eso no me hace a mí responsable de nada".

Galilea Montijo en los Latin Grammy.

Sin embargo, Gustavo Adolfo sí aceptó que las acusaciones que se hacen en el libro de Anabel Hernández "son feas".

Cabe mencionar, que el libro de la periodista señala que Montijo planeaba sacar a “El Barbas” de la cárcel, sugiriendo que sabía que el hombre se dedicaba a actividades ilícitas.

Galilea Montijo planea demandar a Anabel Hernández

La conductora del programa Hoy dijo que le duelen los comentarios sobre su persona en el reciente libro de Hernández y señaló que "podría tomar acciones legales".

"Me molesta.. sí... me pone triste... también, porque he sido una mujer de trabajo y, bueno, ya tomaré acciones legales, ya en su momento", afirmó Gali al borde del llanto en entrevista.

La compañera de Andrea Legarreta aclaró que el libro no ha salido, pero que el "día que salga ya va a proceder de manera legal".

"Yo lo único que les digo es que sí debería de ser más severa y legislar severamente esta ley de la difamación, muchas veces lo he dejado pasar porque es el chisme... yo vivo de mi imagen y se me han caído campañas por el "dicen esto", eso es lo triste nada más", señaló.