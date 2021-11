Raúl Araiza: ''No soy mujeriego, sólo me gustan las mujeres''

Ciudad de México.- La actriz Carmen Salinas le habría dicho en algún momento a Raúl Araiza "eres un mujeriego", pero el conductor considera que no es así, lo que pasa es que le gustan las mujeres. "He ido una por una… bueno, a veces no, pero no soy mujeriego", bromea.



"La verdad me encantan las mujeres, creo que es el ser más divino que creó Dios, las respeto, admiro, alabo y me gustan mucho pero no por eso he querido lastimar a nadie. A veces sí lo he hecho pero lo que me gusta a mí es el amor, la pasión, yo soy escorpión, soy muy romántico".



El actor se dice feliz con Margarita Vega, con quien inició una relación este 2021, luego, de que en 2019, se separó de su esposa Fernanda Rodríguez, tras 24 años de matrimonio.

Relación con su ex

Sobre su exesposa sólo tiene palabras positivas; su relación sigue siendo buena aunque sentimentalmente no estén juntos:

Fernanda es mi mano derecha, mi socia, mi hermana, mamá de mis hijas, mi mánager, pero eso quedó en una gran historia de mi vida y ahora tengo una estupenda historia con Mara Vega que es divina... Es una mujer que vale oro, hace mucho que no conocía una mujer que se sale de todos los conceptos que yo tuve en mi vida, divertida, encantadora, amorosa, y aparte de hermosa, es muy divertida, me hace reír mucho, somos mejores amigos"

El actor de telenovelas como La desalmada no pensó ser conductor de televisión y hoy cuenta con más de 11 años como parte del programa Miembros al aire, que se transmite los jueves a las 21:30 horas por Unicable, y otros tantos como uno de los principales del matutino Hoy.



"Fueron dos parteaguas en mi vida porque vengo de ser actor, he hecho mucho teatro, cine, televisión, radio incluso, pero nunca pensé ser conductor y mira cuánto tiempo han durado estos programas", dice en entrevista.



"Miembros... ha sido una grandísima experiencia, no existe un programa así donde sólo seamos hombres, que podamos hablar de las intimidades, alegrías de nuestra vida, transparentemente, con la libertad de vocabulario"