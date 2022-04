Eugenio Derbez confirma que fue vetado de Televisa: "no me preocupa"

MÉXICO.- Luego de su exitoso paso por los premios Óscar, Eugenio Derbez regresó a México para acudir al estreno de la película ¿Y cómo es él?, con Omar Chaparro y Mauricio Ochmann, donde él participó como productor. En un encuentro con la prensa en la alfombra roja de la premiere, el comediante habló de algunas de sus polémicas recientes y en medio de sus declaraciones confirmó que está vetado de Televisa.

El rumor del veto inició hace algunos días, cuando el actor apareció en un programa de TV Azteca para hablar de lo ocurrido en la ceremonia de la Academia, cuando Will Smith golpeó a Chris Rock en pleno escenario. Llamó la atención que el comediante no acudiera a Televisa para ofrecer la exclusiva, pues en esta empresa desarrolló la mayor parte de su carrera.

Ahora, con su reciente comentario, se confirma que se encuentra en la lista negra de la televisora de San Ángel. “Me han vetado”, dijo en la charla con los medios para después ver detenidamente los micrófonos de los reporteros. “A mira, no está la empresa que me vetó […] No me preocupa”, dijo el actor. Así mismo, dejó claro que no le duele estar expulsado de la empresa donde tuvo sus inicios, quizá porque ya tiene una carrera enfocada en otra dirección.

El actor no dio detalles sobre por qué fue vetado de la empresa. Finalmente, Eugenio se mostró muy amistoso con el equipo de TV Azteca y envió un afectuoso saludo a Pati Chapoy. En la charla con la prensa, Eugenio tocó otros temas, como su reciente campaña en contra del Tren Maya y sus palabras sobre Matamoros, las cuales hirieron a sus habitantes.

Sobre el Tren Maya

"Se tomó personal lo del Tren Maya, no fue personal, nosotros quisimos dar voz a la gente que se nos acercó, yo ni siquiera soy experto en eso", dijo sobre el presidente de México, quien se tomó a mal su participación en la campaña. "El pueblo nos pidió ayuda", agregó el actor.

Cabe recordar que el pasado 23 de marzo hubo una petición pública de un grupo de artistas, académicos, ambientalistas y comunidades originarias de revisar el nuevo tramo del Tren Maya, lo que causó molestia a Andrés Manuel López Obrador.

Al día siguiente, el mandatario mexicano llamó "pseudoambientalistas" a las figuras que aparecieron en el clip. "¿Cuándo estos artistas, ambientalistas, se pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo del lago de Texcoco?", cuestionó en su conferencia mañanera.