Eugenio Derbez se expresa sobre renuncia de Will Smith

Ciudad de México.- El actor Eugenio Derbez regresó a México de la entrega de los premios Oscar, con la cinta Coda la cual obtuvo el máximo galardón de la noche como mejor película.

Al encuentro con la prensa durante la alfombra de ''¿Y cómo es él?'' proyecto donde es productor y donde participa su ex yerno Mauricio Ochamnn, a lo cual aprovechó para aclarar que nunca se olvidará de sus inicios en el medio artístico.

Me da mucho gusto regresar a mi país, me da mucho gusto el cariño de ustedes, en mi cabeza funciona al revés de mucha gente que dice ‘es que ya estoy en otro nivel’, al contrario, venir con ustedes, con la gente que me vio crecer, con los fans que me hicieron para mi es un gusto, es como llegar a decirles ‘miren, me pasó esto lindo, quiero compartirlo con ustedes, y agradecerles todo este camino que hemos recorrido juntos’, no sé, así lo veo yo y sigo siendo la misma persona, me sigo viendo en el espejo igual que me veía hace tres meses o hace seis años”

Manifestó.

Mensaje a detractores

Posteriormente, Eugenio aprovechó el momento para enviar un contundente mensaje a quienes han sido sus detractores en la industria. “Les agradezco, lo que me hizo moverme de mi zona de confort fue uno, que soy muy inquieto, y dos, es toda la gente que no creyó en mí o que en un momento dado me rechazó, y gracias a esa gente que de alguna manera me rechazó, que no me dio oportunidad, gracias a ellos me atreví a moverme a un lugar en donde estoy ahorita”.

Al ser cuestionado por los ataques que recibe en redes sociales, Derbez comentó: “Es de flojera porque las redes un día te odian y otro día te aman y eso es de flojera, o sea, un poquito de estabilidad, parecen bipolares, o sea, un chiste que se te pase la raya entonces te cancelan, y te odian, y te amenazan, y te mientan la madre, y al ratito ya te aman otra vez y te quieren, y eso me da un poco de flojera ya, me gustaría tener menos followers (seguidores), pero un poquito más estables emocionalmente”.

Por último, el mexicano aseguró que Will Smith no tuvo más remedio que renunciar a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tras golpear a Chris Rock.

“Yo creo que le dijeron ‘mira, te van a correr, es mejor que renuncies, antes de que te corran’, y muy inteligentemente renunció antes de que lo corrieran, porque hubiera sido peor que lo corrieran, pero sí, tiene que haber algún castigo para lo que hizo, la verdad. Lo repruebo, porque un chiste es un chiste, la verdad, y era un compañero que estaba trabajando, que quizá el chiste pudo haber sido un poquito mal mandado, pero se han dicho cosas peores”, remató.