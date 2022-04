Anel Noreña anuncia fragancia en honor a José José

Ciudad de México.- La actriz Anel Noreña expresó sus intenciones de lanzar un producto en honor a José José después de detener a un estudiando que pretendía sacar un tequila con el nombre del padre de sus hijos.

En su encuentro con la prensa en Televista, Anel escuchó la noticia de realizar unos trajes en honor a José José, por lo que Noreña respondió: “Yo creo que va a ser un perfume muy único”.

Sobre el aroma que prefería para su ex pareja, la artista expresó:

Rico, le gustaba maderita, cuando yo lo conocí usaba Old Spice, entonces lo que yo creo es que voy a sacar un perfume rico para señores, pero estoy viendo la persona que me haga de veras con un fijador real”

El producto de José José

Finalmente, sobre la idea de que su hijo José Joel sea el encargado de modelar y anunciar la fragancia, Anel explicó: “No sé si sería Pepito, primero quiero tener la fragancia con un contenido verdadero de que el aroma te va a durar todo el día”.

Como se recordará, hace algunas semanas Noreña arremetió contra el estudiante que registró el nombre del intérprete para una marca propia de tequila, y sin dudarlo le advirtió los problemas legales en que se metería de llevar a cabo su plan.

“Desde luego que no le pertenece nada al joven, aunque la haya pagado no se la van a dar, la marca es mía. Es un muchacho muy irresponsable y hasta con falta de respeto porque como comprenderán no le voy a poner José José a ningún vino, tequila o todo lo que tenga alcohol”, dijo Anel en Ventaneando.