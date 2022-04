AMLO rechaza propuesta de retiro de visas a diputados del Grupo de Amistad México-Rusia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en contra de la cancelación de visas a diputados mexicanos del Grupo de Amistad México-Rusia como propone un legislador estadounidense.

Al manifestar que es "regresar a la Guerra Fría", el presidente López Obrador se manifestó en contra de que el representante demócrata de Texas, Vicente González, haya pedido al gobierno de Estados Unidos cancelar visas a diputados mexicanos que integran el Grupo de Amistad México-Rusia, y adelantó que en caso de que se apruebe, se enviará una carta diplomática al gobierno de Joe Biden en protesta.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal señaló que proponer estas medidas es regresar a las épocas de persecución, de exclusión y autoritarismo.

Aprovecho para decir que no veo bien, no considero que sea justo y no considero que sea racional el querer suspenderles las visas a quienes se reunieron para expresar sus puntos de vista con relación a la invasión rusa a Ucrania como se expresaron unos legisladores. Ya hay una campaña para solicitar que no los dejen entrar a Estados Unidos eso es regresar a la Guerra Fría, las épocas de la persecución y de exclusión y autoritarismo.