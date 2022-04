Reclaman a Eugenio Derbez tras anuncio de película

Hace unos días Eugenio Derbez dio detalles sobre su nuevo proyecto cinematográfico, el cual trata sobre la historia de la estudiante de Matamoros, Tamaulipas, Paloma Nayola, conocida como la "Niña Jobs".

Pero el actor se refirió a la ciudad como un "pueblo" no dice no haber luz ni calles pavimentadas, lo que molestó a la población de este municipio.

Dijo que este nuevo proyecto está basado en un hecho real, una historia inspiradora con la que espera que cambie la educación en México.

Es la historia de una niña que creció en un pequeño pueblo en Matamoros y que llegó a ser la número uno en el país y que incluso le dedicaron una portada en una revista americana ‘The next Steve Jobs’”.

Añadió que es una historia interesante.



No es un pueblo le contestan



Tras los comentarios del actor, las reacciones no se hicieron esperar, algunos felices de que haga el relato de la niña genio pero otros también le reclamaron que Matamoros no es un pueblo.

Roberto Lee, quien es empresario en Matamoros y recientemente coordinador municipal se hizo viral al publicar un cartel y un texto en donde reclamo a Eugenio Derbez.