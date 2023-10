Esto dijo Ana Bárbara sobre el supuesto distanciamiento con su madre

Ciudad de México.- Luego de la polémica por el supuesto distanciamiento entre Ana Bárbara y su mamá María de Lourdes Motta, la cantante rompió el silencio.

Durante la conferencia de prensa, la artista dio respuesta a lo dicho por su padre, Don Antero Ugalde en relación a la tensa relación con su progenitora.

Ana Bárbara.

Te puede interesar: Ana Bárbara reacciona al presunto maltrato que su pareja ejercería sobre uno de sus hijos

Lo único que te puedo decir es que mi madre no me la toca nadie, y la bendigo a ella, a mí padre, me dieron la vida y siempre voy a ser grata con todos y empática con todos, y sí he hablado con ella, y claro que siempre va a tener mi amor y mi respeto y mi cariño sus acciones, ¡Dios mío!, es mi viejita hermosa”, respondió la llamada “Reina grupera”.

Demanda por coautoría de temas con su hermano

De la misma manera, Ana Bárbara reaccionó a las interrogantes sobre la demanda por la coautoría de varios de sus éxitos que su hermano Francisco Ugalde interpuso en su contra. “Yo no hago arreglo de las canciones que son mías mi amor, pero yo se lo estoy dejando eso a los que saben llevar bien la ley, que obviamente me va a doler, porque pues me va a doler”, manifestó.

Francisco Ugalde

Te puede interesar: José Emilio habla de los maltratos por parte del novio de Ana Barbara

Posteriormente, la intérprete de temas como “Loca” y “Bandido” confesó que por el momento no piensa contraer nupcias con su pareja Ángel Muñoz, aunque aseveró que se encuentra mejor que nunca con él, pese a Don Antero declaró que él es el culpable de que Ana Bárbara se haya distanciado de su familia.

Ángel Muñoz y Ana Bárbara.

“No es que lo tenga que hacer, pero me gustaría hacerlo, estoy tranquila y en una etapa preciosa con mi pareja de 9 años, con Ángel”, expuso al respecto.

Te puede interesar: Ana Bárbara se rehúsa a hablar del hijo del Pirru

Por otra parte, Ana Bárbara externó su respaldo a Alicia Machado tras la denuncia pública que la actriz y modelo hizo en contra de José Manuel Figueroa por presunta agresión física y verbal. “Si es verdad, va a salir la verdad, y estoy con ella si vivió algo de esta magnitud y por supuesto también lo repruebo, yo sigo el consejo de Paquita, a mí el que me pega le pego”, remató.