Ana Bárbara reacciona al presunto maltrato que su pareja ejercería sobre uno de sus hijos

Ciudad de México.- Ana Bárbara se encuentra en la mira pública después de que José Emilio Fernández señalara al actual prometido de la cantante de maltrato.

La artista quien fue como una madre para el joven, fue cuestionada por la prensa de Ventaneando sobre las recientes declaraciones de José Emilio.

Así lo dejo, yo creo que hay cosas que has oído que ‘la ropa sucia se lava en casa’, yo prefiero esto guardarlo para nosotros y ya cuando tenga algo qué decir que sea bien bonito, se los juro que se los voy a decir”

Maltrato verbal

Al mencionarle que Fernández Levy señaló a Ángel Muñoz, prometido de la famosa, de maltrato verbal hacia su hermano, la cantante grupera solo dijo: “No te preocupes, yo creo que todo pasa por algo y realmente creo que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra y no tenemos nada malo ni qué decir, ni nada bueno en este momento”.

Por último, al ser interrogada sobre el motivo por el que su hijo José María, de 16 años, prefirió irse a vivir con el “Pirru”, Ana Bárbara no quiso ahondar en el tema y únicamente replicó: “Todos los papás pasamos momentos de todo”.

Estas preguntas surgieron horas después de que Fernández Levy manifestara en entrevista para La mesa caliente que la relación de la artista con Muñoz orilló al adolescente a irse a vivir con su padre.

Cegada por el amor

“No me gustó cómo trataba (Ángel) a mi hermano José María y yo me fui alejando de él (…) Era como un encarcelado mi hermano José María: no podía tener teléfono, no salía de fiesta, no salía con amigos. No podía hacer nada”, dijo José Emilio.

“En su momento le voy a hablar (a Ana) y le voy a decir mi parecer de las cosas porque a lo mejor se puede decir que ella está cegada por el amor y que un hijo te marque y te diga ‘oye, esto no me pareció’ a lo mejor podría llegar a abrirle los ojos”, agregó.