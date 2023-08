Ana Bárbara se rehúsa a hablar del hijo del Pirru

Ciudad de México.- Ana Bárbara reveló que aún no ha hablado con José Emilio después que el joven admitiera que habló con una revista con la intención de vender información de la cantante.

A pesar de que el hijo del ex de Ana Bárbara reveló que estaba arrepentido por dicha acción, buscaría a la artista, aunque Ana Bárbara negó que José Emilio la haya contactado.

No, todavía no, y ustedes saben que los quiero mucho, pero hay cositas que de repente prefiero tenerlas en privado, pero si hay alguna novedad se los prometo que trataré hasta donde pueda compartírselos”

Explicó la artista a la prensa que la captó en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Con amor

De la misma manera, Ana Bárbara recalcó: “Cuando tú das todo con todo el amor, el corazón es tu bandera, entonces mi corazón está blindado con el amor y ya no hay nada que lo pueda, digo obviamente hay momentitos y al final soy humana igual que ustedes, y tienen diferencias en su familia, en su casa, diferencias de forma de pensar, de criar de todo, te va a doler, pero vas a seguir adelante y haciendo las cosas con amor”.

Finalmente, la cantautora manifestó que aún siente cariño por el hijo menor de Mariana Levy y José María Fernández. “Yo no puedo decirte a ti cómo hables, cómo pienses, yo lo único que sé es que estoy aquí para darles mucho amor desde bebecitos y voy a seguir haciéndolo. Mientras hay convivencia, hay diferencias, pero amor y paz para mis pedazos de mi alma”, concluyó.

Cabe mencionar que estas declaraciones salen a la luz luego de que José Emilio Fernández Levy lanzara contundentes declaraciones sobre la pareja de Ana Bárbara, Ángel Muñoz.

Supuesto chantaje

Durante una charla con el programa La mesa caliente, el joven detalló que no solo se trataba del asunto del supuesto chantaje, sino también de ciertos comportamientos por parte de Muñoz hacia su hermano.

“Cómo trataba (Ángel) a mi hermano José María no me gustaba nada... No podía tener teléfono, no salía de fiesta, no salía con amigos... no podía hacer nada”, dijo el joven, sobre los presuntos motivos que habrían obligado a su familiar de 16 años a optar por vivir con su padre.