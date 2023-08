Ana Bárbara desestima demanda de su hermano por coautoría de canciones

Ciudad de México.- Ana Bárbara rompió el silencio luego de que se informara que su hermano menor, Francisco Ugalde, la demandó por la vía legal acusándola de no darle crédito en sencillos como “Lo busqué", “Niña mimada” y “Fruta prohibida”.

La llamada Reina Grupera, desestimó los señalamientos de su consanguíneo.

Siempre va a ser desafortunado tener que lidiar, el año pasado con una cuestión mediática de ‘gente gacha de esa que no’… como digo en mis canciones, y yo creo que sí los momentos o las situaciones desafortunadas sí te pegan, no soy de hielo, no soy de palo, pero también creo en la ley de causa y efecto, y me queda claro que están cayendo las cosas por su propio peso, creo que hasta suena de más ponerte a aclarar”.

Dijo ante los primeros cuestionamientos sobre la polémica.

Recalcó que ella es la única autora de las melodías por las que su hermano inició el pleito legal.

“Mis canciones son mis canciones y no tengo nada qué demostrar, solamente, y además no puede haber, por si tenían duda, todas estás situaciones las han desestimado ya en la fiscalía por falta de consistencia, de prueba, de todo, porque no hay manera, ya hasta es un chiste un da risa, Dios ¿qué les puedo decir?”, puntualizó.

Finalmente, confesó que el tema “Nada de ti”, en la que colabora con Majo Aguilar, es como un estandarte en medio del escándalo que vive por esta polémica familiar.

“Es una canción que justo toca esa fibra de cuando sientes una decepción muy grande porque te la juegan mal, literal donde dices ‘yo tampoco quiero de ti nada, se te acabó tu mensa’”, manifestó.