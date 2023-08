José Emilio habla de los maltratos por parte del novio de Ana Barbara

Ciudad de México.- José Emilio Fernández Levy, hijo de Mariana Levy y José María Fernández “El Pirru”, habló a detalle de los presuntos maltratos que Ángel Muñoz, actual pareja de Ana Bárbara, comete contra los hijos de la cantante.

El joven expuso ante el periodista Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube la forma en que sus hermanos habrían sido víctimas de Muñoz.

Yo me di cuenta como Ángel maltrataba a mis hermanos, a mí no me parecía nada, no solo a Chema, también a Emiliano, a Jerónimo sí lo trataba medio mal, pero no tanto, yo creo que como es el más chiquito, el que más cuidó, y más crió desde muy chiquito, yo creo que a él sí le agarró cariño, pero a Chema y a Emiliano, no”.

José Emilio aseguró que el hijo que “El Pirru” y Ana Bárbara procrearon durante su relación fue el más perjudicado de esta situación.

“Al que peor trataba era a Chema, desde muy chiquito yo me acuerdo que Chema llegaba y me contaba que Ángel le decía puras pestes y puras cosas malas de mi papá, yo jamás en mi vida he hablado malas cosas de mi papá con José María. Desde muy chiquito le empezaba a llenar la cabeza de cosas malas de mi papá, lo trataba horrible, eran unos niños literalmente como del ejército”, relató.

Explicó que la forma de educar de Ángel era tan militarizada, que tenía cámaras en la habitación de su hermano Chema e incluso era incómodo tratar de meterse a bañar.



 

Por si esto fuera poco, el joven aseguró que la pareja de la cantante vive a costillas de ella. “Se está aprovechando de Ana Bárbara, o sea, cómo un policía de migración puede tener un Corvette, puede tener un Tesla, tiene una casa de 4 millones de dólares, o sea ¿cómo es posible?”, dijo al respecto.

Finalmente, José Emilio aseguró que por este motivo su hermano se fue a vivir con “El Pirru”. “Mi papá fue por él a Los Ángeles, se cruzó de Tijuana y literalmente casi casi ni le avisó a Ana Bárbara porque Chema le marcó llorando a mi papá diciéndole ‘ya no puedo vivir con él, ya no puedo’”, concluyó.