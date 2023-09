Ana Bárbara defiende a prometido y aseguro que solo le ayuda con la tarea de la maternidad

Ciudad de México.- Ana Bárbara defendió a su prometido Ángel Muñoz, después de que José Emilio Fernández, acusara a su pareja por presuntos maltratos a los descendientes de la famosa.

Después de que el joven manifestara en una entrevista que Muñoz controlaba a la cantante, y que no trataba adecuadamente a sus familiares, la artista aprovechó su reciente encuentro con los medios para negar dicha situación.

A ver… ¿tú me ves controlada ahorita?, a ver, ya nada más deduzcan, échenle un ojo a la realidad, estoy feliz, mi pareja es una de las personas, o la persona en este momento, más importante, claro, hay gente buena, hay gente gacha”

Replicó Ana ante las primeras preguntas sobre la polémica.

Externa gratitud

Y sin esperar a que los reporteros le mencionaran la relación de sus vástagos con su novio, la cantante inmediatamente externó su gratitud con Muñoz, destacando que le agradece su apoyo en cuanto al cuidado de sus descendientes.

“Él es el compañero que yo elegí para mi vida, para estar mejor ahora, que estuve un tiempo sola, ahora con él, estoy súper bien acompañada, ilusionada, y no tengo más que palabras de agradecimiento que durante los últimos ya casi 9 años me ha ayudado con la difícil tarea de la maternidad, haciéndola de padre sin ser padre de sangre”, aseveró.

Pero al escuchar el nombre de sus hijos Emiliano y José María, luego de que este último haya decidido irse a vivir son su padre, ‘El Pirru’ Fernández, Ana Bárbara solo dijo:

Pedazo de mi alma

“Mis hijos son un pedazo de mi alma y lo he dicho en mis canciones, no tengo más que bendiciones para mi familia. No puedo decirles otra cosa. Emiliano ya tiene 22 años, agarró su rumbo, Jerónimo está conmigo y vive conmigo, y Reyli está feliz de que esté conmigo”.

Finalmente, la artista decidió no dar réplica a las especulaciones con respecto a que su madre no aprueba su actual romance, por lo que ante las preguntas sobre esta situación, únicamente contestó: “Se llama Ángel y mi madre la amo”.