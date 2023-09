Ana Bárbara reacciona a señalamientos de agresión contra José Manuel Figueroa

Ciudad de México.- Ana Bárbara fue interrogada sobre las declaraciones de Alicia Machado, donde señaló haber sido víctima de agresión por parte de José Manuel Figueroa.

En su encuentro con los medios, la artista se manifestó a favor de las mujeres que levantan la voz y comentó su experiencia con el cantante, con quien estuvo en el 2001.

Después de que la prensa le mencionara que Machado señaló a José Manuel por violencia física, la también cantante dijo.

Ese tipo de situaciones que bueno que las mujeres alcen la voz porque creo que es la única manera que poco a poco vaya, en el país de los sueños, bajando este tipo de situaciones de agresiones hacia el género más hermoso y más débil entre comillas, que es el género femenino, porque a la hora que nos ponemos perras, nos ponemos… a mí nada más no me hagan, porque el día que hable…”

Sin confirmación

Sin embargo, la cantante mexicana no quiso ni confirmar ni desmentir que durante su relación sentimental con Figueroa haya sido víctima de agresiones.

“Yo tengo mi historia, que en este momento es mí historia, si algún día estoy preparada para contarles más de mi historia les platicaré, y espero que mis terapeutas un día me den de alta para poder hablar quizás más de mi vida”, dijo.

Por otra parte, la artista prefirió no emitir su postura después de que trascendiera que José Manuel está apoyando a Francisco Ugalde, hermano de la intérprete, con la demanda por derechos de autor de algunos de sus famosos temas que entabló contra ella.

“Obviamente algunos días son difícilones, no les voy a decir que todo el tiempo, estoy así de ‘¡wow, que fregona es la vida!, tiene sus momentazos, pero te puedo decir que mi familia es sagrada. Ahorita todavía no (he recibido notificación) ese tipo de cosas son entre abogados te veas”, manifestó al respecto.