El día que Laura Bozzo le dijo “pu…” a Erika Buenfil en un restaurante

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Bozzo estalló contra Erika Buenfil cuando la actriz se puso a platicar con su entonces pareja sentimental, Cristian Zuarez, y casi se le va a los golpes, no sin antes haberla ofendido diciéndole que era una “pu…”.

En una entrevista que Juan José Origel le otorgó a Mara Patricia Castañeda, recordó el día en que tuvo que defender su entonces amiga de “las garras” de Laura Bozzo, quien la acusó de querer bajarle al marido.

Laura Bozzo, Cristian Zuarez y Erika Buenfil, acompañaron a “Pepillo” a un concierto privado de Elton John en la Ciudad de México, cuyo evento era para una beneficencia, y posterior a la presentación los cuatro fueron a cenar a un restaurante.

"Christian se bajó a tomar video a Elton John. Entonces, a Erika le quedaba lejos, estábamos en el primer piso… y entonces en la noche, cuando estábamos en la cena le dice Erika: ‘Ay, a ver, déjame ver’”, platicó Origel.

Después de que Christian le mostró los videos a Benfil, la actriz le preguntó que si se los podía pasar a su celular para ella también tenerlos.

Entonces, estaban escogiendo los videítos que Christian había tomado, y en eso, laura, que ya tenía unos alcoholitos encima, le dice: ‘Ya vas a empezar, ahora tú con esta pu…, ahora te la sientas…’ ¡Hijole! Me dio tanto coraje, le dije: ‘Oye, Laura, te acabo de pasar ahorita con esto de Rebecca y ahora esto’, Le dije a Erika: ‘Tú no llores’, porque iba a llorar, ‘y tú, Laura, perdóname, Erika es mi amiga y aquí no tienes porqué decirle nada’”, recordó “Pepillo”.

Tras el escándalo de Laura Bozzo, su exmarido y ella tuvieron que retirarse, mientras que Origel se quedó consolando a Erika, con quien perdió amistad después de un comentario que dijo Martha Figueroa sobre el origen de su hijo Nicolás.



No era la primera vez que Laura Bozzo hacía escándalo por celos

Antes de platicar el altercado que tuvo Laura Bozzo con Erika Buenfil, el exconductor de “La Oreja” le platicó a Mara Patricia Castañeda que la peruana había hecho un escándalo similar durante el concierto de Elton John.

El comentarista de espectáculos relató que la conductora del evento benéfico había sido Rebecca de Alba, y Christian Suárez le pidió de favor que se la presentara, ignorando la reacción que tendría Bozzo al respecto.

“El camerino de Rebecca estaba a un lado, entonces, se fue a cambiar y me dice Christian, el de Laura: ‘Oye, quiero conocer a Rebecca’. Fue lo más normal, yo pensé, toco y le digo a la asistente: ‘Dile, por favor, a Rebecca que le quiero presentar a u amigo, y ya se lo presento. Tú no sabes lo que viene Laura y le gritó a Rebecca, horrible. Le dijo hasta lo que no”, aseguró Origel.

Al igual que con Erika Buenfil, el conductor regañó a Laura y la corrió del lugar, pero en este caso, Bozzo se arrepintió de lo sucedido y después volvió con la conductora de “MasterChef Celebrity” para pedirle disculpas.

Anécdota a partir del minuto 32:00