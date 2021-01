Cristian Suárez demandará a Laura Bozzo para "Recuperar su patrimonio"

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las relaciones que más escándalos mediáticos ha creado es la que formaron la conductora de televisión Laura Bozzo y su ex pareja Cristian Suárez por más de 17 años; pero aún después de su separación siguen dando de qué hablar, ya que el cantante ha declarado que esta dispuesto a demandar a su ex pareja para reclamar su patrimonio.

Y es que de acuerdo con una reciente entrevista que el hombre concedió a “Suelta la Sopa”, está buscando que se le devuelva lo que trabajó al lado de la conductora peruana durante 17 años. Y es que presuntamente juntos se hicieron de bienes materiales importantes en su noviazgo.

Cristian Suárez aseguró que busca que se haga justicia en cuanto a los logros obtenidos que consiguió al lado de Bozzo. Muchas veces han llamado “mantenido” al hombre que fue cantante y que hace unos meses se casó con la argentina Andrea Amiel.

"Quiero que se haga justicia, quiero que quede claro que yo no busco nada que no me corresponda. Estoy peleando por mis derechos, por el patrimonio que hicimos juntos. Nunca viví de ella. Le he hecho los mejores programas que ha tenido en su carrera", expresó Suárez al programa de Telemundo.