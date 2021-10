Rebecca de Alba habla sobre los rumores de romance con Humberto Zurita

Ciudad de México.- Rebecca de Alba se pronunció sobre los rumores de un romance con Humberto Zurita.

La conductora rompió el silencio luego de que un medio digital la etiquetara tras publicar esta información.

“Es un sitio en internet en donde habla justamente de que a lo mejor tenemos romance él y yo, y la verdad es que no, no tenemos romance, creo que es un gran actor y anda muy ocupado con su ‘Reina del Sur’, yo ando en mis cosas, no sé, me llama la atención ¿de dónde pudo haber salido ese rumor?, porque pues no”, explicó la conductora en entrevista para el programa Ventaneando.

Rebecca de Alba aclara la relación que tiene con Humberto Zurita

Posteriormente, la artista de 56 años de edad, brindó detalles de la relación que mantiene con Zurita. “Es una persona que lo conocí con Christian hace creo que 35 años, porque hicimos algunos trabajos juntos después llevamos una relación (con) Christian un poco cuando yo era novia de Leonardo, coincidíamos de repente en Acapulco y de ‘vienen a la casa’, y luego pasaron muchos años, porque ellos se fueron a vivir fuera de México”.

Finalmente, Rebecca de Alba aseguró que por ahora se encuentra soltera, aunque dejó abierta la posibilidad de volverse a enamorar.