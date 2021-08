Anette Michel reacciona a las comparaciones con Rebeca de Alba

CIUDAD DE MÉXICO.- Anette Michel rompió el silencio sobre el papel que funge Rebecca de Alba como la nueva conductora de MasterChef.

Fue la semana pasada que se estrenó la versión “Celebrity” del reality de cocina, con varios artistas como los participantes como Laura Zapata, Aída Cuevas, José Joel y muchos más.

Rebecca fue quien tomó la batuta como conductora; sin embargo, a los fans parece no convencerles su participación y quieren que Anette regrese a la emisión.

En qué momento sale Anette Michel de una caja al estilo de la Hermana Flor �� #RegresaAnetteMichel #MasterChefCelebrity #MasterChefMx pic.twitter.com/n5Ibd6LZs8 — Raymundo �� (@raymundo_ayala) August 21, 2021

Pasaron 5 minutos del programa para descubrir que se extraña a la reina Anette Michel #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/EjGeiGaMsP — Daniel (@dan16c) August 21, 2021 Anette Michel no es la conductora de Máster Chef

Todo México:#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/kUchFWGDzl — takizi (@niallvital) August 21, 2021

Ante esto, la actriz apareció en redes sociales para agradecer a todos las muestras de cariño de aquellos que la quieren de vuelta en MasterChef.

Sólo quiero que sepan que leo sus mensajes y los quiero con todo el corazón. ¡Gracias!”, escribió en Twitter.

Solo quiero que sepan que leo sus mensajes y los quiero con todo el corazón!! Gracias ������ pic.twitter.com/nGv9MZYIda — Anette Michel (@anettemicheltv) August 25, 2021

ANETTE NO VOLVERÁ A MASTERCHEF

Pese a los miles de mensajes de los fans pidiendo a Anette que vuelva a MasterChef, ella no podrá hacerlo.

Y es que cabe recordar que la actriz decidió dejar Tv Azteca para retomar las telenovelas, lo cual acaba de conseguir gracias a Televisa en “Mi fortuna es amarte”, donde compartirá créditos con David Zepeda.

Asimismo, hace unos meses Anette recalcó que su etapa en MasterChef terminó y que quiere perseguir otros horizontes de su carrera.

"Fue muy complicado, pero no me arrepiento ni por medio segundo. Creo que era lo que tenía que hacer, lo que quería hacer y pues bueno, uno tiene que seguir sus sueños y aquí estoy, estoy muy contenta, inicio muy pronto un nuevo proyecto, regreso a la actuación, que ya lo extrañaba no saben cuánto, y por eso estoy acá”, reveló.