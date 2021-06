Conoce a la nueva conductora de MasterChef Celebridades México

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras revelarse que “MasterChef Celebridades México” inició grabaciones el pasado lunes, Alex Kaffie reveló el nombre la persona que fue elegida como conductora del programa.

Serán 20 famosos los que participarán en el certamen de cocina de TV Azteca y tendrá una duración de 18 episodios, en los que los concursantes lucharán para ganarse el titulo de Master Chef, demostrando que son el mejor cocinero del medio del espectáculo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El presentador de espectáculos destacó que a pesar de que la televisora ha sido muy hermética en cuanto a la información del reality show, descubrió que la anfitriona de esta nueva temporada de “MasterChef Celebridades” sería la expareja de Ricky Martin.

REBECCA DE ALBA: Ella va a ser la nueva conductora de la versión mexicana del programa de cocina más famoso del mundo. Así entonces Rebecca de Alba conducirá la primera temporada de 'Máster Chef Celebridades'”, escribió Kaffie.



¿REBECCA DE ALBA SUSTITUYE A ANETTE MICHEL?

Al finalizar las grabaciones de “MasterChef México”, a finales de 2020, surgieron rumores de que Anette Michel no sería la conductora del programa del cual han venido liderando durante ocho temporadas, desde que inició el reality en TV Azteca, en 2016.

Una de las razones era porque supuestamente había firmado una contrato con la televisora y ella sería quien sustituiría a la presentadora de televisión, pero después se supo que “La Chule” sí sería conductora, pero de “MasterChef Latino”.

A principios de 2021 se supo que Anette Michel quería retomar su carrera como actriz y al no tener un contrato de exclusividad en TV Azteca, probaría suerte den Televisa, después de 24 años de no haber laborado en otra empresa que no fuera la televisora del Ajusco.

Hace dos semanas sus fans la pudieron disfrutar en su etapa como conductora invitada en el programa “Hoy”, de Televisa, ocupando el lugar de Galilea Montijo, quien se fue una semana de vacaciones a Baja California, Sur.

Al término de su participación en el matutino, Anette reveló que lo que quería era hacer telenovelas y ya había hecho varias pruebas para producciones importantes de la televisora de San Ángel y estaba en espera de los resultados.