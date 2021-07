Hijo de Erika Buenfil se sincera sobre su primera "desilusión amorosa"

CIUDAD DE MÉXICO. – Nicolás de Jesús Buenfil López, el hijo de 16 años de reconocida actriz mexicana, Erika Buenfil, se mostró muy enamorado, hace unos meses, al lado de su primera novia y aunque su romance parecía ir por un buen camino, el joven compartió que la relación terminó muy pronto.



Sobre ello, Nicolás asegura que se enfrentó a su primera “desilusión amorosa” y contó que, al terminar con su novia, se deprimió mucho.

Me empezó a gustar mucho una chava y ya terminó la relación. Me enamoré. Me rompieron el corazón poquito. Me deprimí muchísimo, no quería comer nada, pero ya pasó”, aseguró el joven en un programa de espectáculos.



¿Seguirá los pasos de su madre?



Si bien, Nicolás no reveló más detalles sobre su ruptura o las razones por la que su noviazgo llegó a su fin, señaló que se encuentra enfocado en las redes sociales y en su próximo lanzamiento como “youtuber”, pues aseguró que, aunque no se siente muy atraído por la carrera de actuación, no descarta la idea de seguir los pasos de su mamá.



“En lo personal no me encanta la idea de ser actor. A lo mejor luego le entro a la actuación, pero en estos momentos no me late mucho”, aseguró el joven de 16 años.



El hijo de Erika Buenfil ha decidido llevar una vida “alejada de los reflectores”; sin embargo, mientras estuvo en la relación con la joven, sí solía compartir fotos a su lado e incluso realizó un “en vivo” por medio de Instagram en donde fue cuestionado por su novia.



Por su parte, en aquel momento, su mamá señaló estar muy conforme con el “primer amor” de su hijo, “Está contento, estoy contenta yo, me da gusto verlo bien, correspondido, así es la vida”, aseguró para los medios de comunicación.