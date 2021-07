Erika Buenfil se sincera, entre lágrimas, sobre el padre su hijo y cómo él “desapareció” cuando se enteró de su embarazo

CIUDAD DE MÉXICO. – La reconocida actriz mexicana y “Reina de TikTok”, Erika Buenfil, fue invitada a la “Entrevista con Yordi Rosado”, donde habló sobre su carrera y sobre la relación con el padre de su hijo Nicolás.



Al principio de la entrevista, el conductor reveló que la primera vez que vio a Erika y la escuchó hablar, pensó que era la clase de mujer con la que le gustaría tener una relación, pero aseguró que, como estaba casado, obviamente no podía, dando a lugar a bromas entre ambos sobre la "posibilidad de una relación”, entre risas.



En la entrevista, la actriz reveló detalles y confesó cómo conoció a Ernesto Zedillo Jr. confesando que un principio, y debido a los 12 años que se llevaban de diferencia, no quería salir con él, pero reveló que fue tanta la insistencia, que al final accedió.



Buenfil detalló que conoció a Zedillo Jr. en el Baby´O en Acapulco, pero confesó que en ese momento no mostró interés a pesar de que ya habían coincidido en muchas ocasiones, pero expresó que siempre se negaba a que los presentaran.



La actriz prosiguió con la historia explicando que gracias a la insistencia de Zedillo le dio su teléfono, a pesar de que en esa época ella estaba interesa en alguien más, reveló, más esa persona (alguien muy conocido en el medio artístico) no le hacía caso. Sin embargo, fue hasta que un “hombre importante” la invitó a una fiesta en Yate en Acapulco en donde coincidió con el hijo del expresidente mexicano y comenzaron a conocerse.



Sobre su relación, Erika Buenfil señaló que la relación duró muy poco y en ese tiempo, quedó embarazada, reveló la actriz, a pesar de estar tomando anticonceptivos, confesando que debido a un desajuste hormonal la pastilla no tuvo el efecto esperado.



En la entrevista, Yordi cuestionó a la actriz sobre lo que sintió al momento de enterarse que estaba embarazada, a lo que la actriz confesó que sintió miedo, pues tenía muy poco tiempo de salir con Zedillo Jr. y sobre todo porque “nunca esperó tener un hijo con él”.



La actriz reveló que recibió el completo apoyo de su familia, posteriormente contó que al momento de confesarle la noticia al hijo del expresidente él no reaccionó de buena manera, pues confesó que decidió alejarse porque no tenía planeado casarse, debido a ello, Zedillo Jr. “cambió de teléfonos y no lo volvió a ver hasta que tenía cinco meses de embarazo”.



Entre lágrimas, Eika Buenfil confesó que ella piensa que sucedió eso debido a que él tenía miedo, más que nada porque era muy joven, pero luego reveló que cuando lo volvió a ver, le pidió su número nuevamente, causando su sorpresa porque él pensó que ella había interrumpido el embarazo.



A pesar de que Zedillo Jr. le aseguró en ese momento que la apoyaría y estaría con ella en el proceso, la actriz confesó que él volvió a desaparecer de su vida.



Yo quiero comentarte algo muy importante, que para mí ha sido cómo mi consuelo, yo a ese hombre siempre le voy a desear bendiciones, porque el mejor regalo, de cualquier novio que pude haber yo tenido, él me lo hizo. No hay brillante, no hay coche, no hay casa, no hay dinero que ningún novio me haya regalado, que el que Ernesto me hizo, nunca me molestó, se alejó, pero no me chi*** la vida. Es el papá de mi hijo y me regaló al ser más maravilloso del mundo. Y entonces yo siempre, siempre le voy a desear lo mejor a pesar de cómo el se haya portado en el momento, el sabrá sus razones”, confesó Buenfil entre lágrimas.