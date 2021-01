Mara Patricia Castañeda habla sin censura tras 21 años al frente de Televisa Espectáculos

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace 21 años, el departamento de Televisa Espectáculos, con Mara Patricia Castañeda al frente, ha estado cerca de las estrellas siguiendo sus pasos en todo momento, se ha encargado de informar oportunamente sobre el trabajo que hacen los famosos y los proyectos que Televisa cocina de día y de noche.

En entrevista para un medio de comunicación nacional, la periodista Mara Patricia Castañeda confesó sus secretos y afirmó que ante una información fuerte prefiere "Conservar a un amigo, que dar una nota".

Castañeda afirma que el estar al frente de un gran equipo de reporteros es una responsabilidad titánica, pero ha logrado su propósito impuesto desde su inicio en el proyecto: Informar.

“SI VOLTEAS A VER LO QUE HACEN LOS DEMÁS, NO AVANZAS EN TU PROPIA CARRERA”, Mara Patricia Castañeda.

La periodista inicia el 2021 celebrando 21 años al cargo del área de espectáculos de la televisora de San Ángel, sintiéndose muy satisfecha y así lo expresa:

“Muy contenta porque ya somos mayores de edad a nivel mundial, dejamos de ser adolescentes y ahora somos adultos, y eso nos lleva a una madurez laboral y periodística. Me siento orgullosa de haber comenzado con lo que en un inicio fue un proyecto y ahora es una realidad de más de dos décadas; estoy feliz y muy agradecida con los ejecutivos de la empresa por la confianza y el apoyo que hemos recibido", afirmó.

La inquietud de formar un departamento para centralizar toda la información de espectáculos que generaba la televisora nació de Bernardo Gómez, quién invitó a Mara Patricia Castañeda para arrancar dicho proyecto.

“Precisamente hace 21 años el señor Bernardo Gómez me llamó y me dijo que Televisa generaba mucha información con respecto a los espectáculos y a las estrellas, y que había que formar algo que diera a conocer todo lo que hacen nuestros artistas; así fue como echamos a andar este proyecto de la mano del licenciado Ricardo Pérez Teuffer, y seguimos con el licenciado Jorge Eduardo Murguía, con ellos iniciamos bajo la dirección de Luis Mario Santoscoy, quien ha sido un jefe maravilloso con el cual nos hemos complementado muy bien”, explicó.

El estilo de Castañeda al dar a conocer las noticias es muy claro y se ha basado siempre en un principio básico principalmente, en informar. Así lo dejo claro la presentadora de espectáculos, quien además afirmó:

“Así es, al ejército de reporteros que tenemos y que han crecido aquí les gusta hacer este periodismo que no tiene nada que ver con el periodismo rosa, y si tenemos que tratarlo, lo hacemos de otra manera, con mucho respeto, sin colores, tonalidades y sin buscar problemas con los artistas, y si en algún momento hay un mal entendido, en ese instante se arregla".

“Hemos trabajado en paz y objetivamente”: Mara Patricia Castañeda

Uno de los mayores retos de estar al frente de un área tan importante para la empresa, dice Castañeda, es mantener el proyecto como algo personal y familiar, porque se ha formado un equipo, con los que pasa mucho tiempo juntos, conviviendo, platicando de cosas personales y evidentemente, de cómo tratar una nota, de como hacer "Los rostros", programa que realiza una vez al año, de una forma diferente.

“El reto es continuar con la armonía y seguir adelante, es como cuando vas manejando y de repente hay un choque y no te detienes a verlo, te sigues, porque si volteas a ver lo que hacen los demás no avanzas en tu propia carrera, en tus propósitos, y aquí el único propósito que tenemos es informar”, explicó la periodista.

¿Cómo mantener el equilibrio entre profesionalismo y amistad con los famosos?

Una regla de oro que mantiene Mara Patricia Castañeda es: "Si no se graba no se dice", esto se debe porque hay cosas que los artistas cuentan en un momento de debilidad, tristeza o flaqueza, y como periodista ético es obligación guardar esa información hasta que los famosos decidan hablarlo y compartir lo con el público.

“Creo que nos pagan más por lo que callamos que por lo que decimos, porque como reporteros nos enteramos de mil cosas y hay muchas que no podemos decir porque no se debe, porque no es momento o porque los podemos meter en algún problema cuando se trata de cuestiones legales, por ejemplo", explico la jefa de espectáculos en Televisa.

“La ética es una regla principal en Televisa Espectáculos, yo prefiero conservar a un amigo que dar una nota”, puntualizó.