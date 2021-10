Martha Figueroa reveló que perdió un bebé

CIUDAD DE MÉXICO.- Marha Figueroa es una de las conductoras que ha hecho renombre en el medio del espectáculo, gracias a la larga trayectoria que ha logrado hacer dentro de la televisión mexicana.

Hace unos días fue invitada a una entrevista con Mara Patricia Castañeda en el programa ‘En Casa de Mara’ donde habló un poco de su vida personal y profesional, y reveló que llegó a perder un bebé.

La conductora abrió su corazón y confirmó que hace tiempo vivió momentos muy difíciles en su primer embarazo porque al final no se logró, fue la segunda vez que lo intentó y nació su hijo Alex.

Además Martha Figueroa reveló que una de sus ilusiones más grandes en la vida era el tener la ilusión de ser mamá, pero desafortunadamente de primera instancia las cosas no salieron como ella hubiera querido.

A pesar de aquellos momentos que fueron muy complicado, no quitó el dedo del renglón y decidió que quería tener la oportunidad de intentarlo otra vez y fue cuando consiguió poder cumplir uno de sus sueños.

La conductora dejó en claro que actualmente mantiene una muy buena relación con su exesposo, pero admitió que el proceso del divorcio fue muy doloroso para su hijo porque él no quería que se separaran.

Sobre su situación sentimental que mantiene ahora, Martha reveló que a pesar de que ha conocido personas y tiene con quien salir, todavía no ha encontrado a alguien con quien formalizar y poder sentirse segura de que es el hombre con quien quisiera pasar el resto de su vida.

Celia Lora le dio una golpiza a Martha Figueroa

Martha Figueroa dio a conocer que Celia Lora le dio una golpieza que hasta tuvo que ser atendida en un hospital para poder utilizar un collarin, todo esto antes de que la ‘influencer’ fuera famosa y estuviera en la cárcel por homicidio imprudencial.

"Llegué yo a cenar, una noche, a un restaurante argentino, al Sur de la ciudad, con una amiga, y estaba esperando a que me dieran mi mesa, entre semana, tranquilo, un miércoles, y ahí en la recepción se me pone en frente y me dice: ‘¿Sabes quièn soy?’. -¡Sí!, le dije, y ¡mocos!, me da un derechazo así en la cara y me dijo algo así como: ‘Para que nunca en tu pu… vida vuelvas a hablar de mí. Pero sí me tronó el pescuezo como gallina y se fue”, relató Martha.