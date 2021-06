Martha Figueroa revela detalles de las entrevistas que le hizo a Luis Miguel

Ciudad de México.- Martha Figueroa es una periodista de espectáculos distinguida por conocer diversos detalles de la vida profesional y personal de Luis Miguel, por lo que se dice que la reportera que aparece en el último capítulo de la segunda temporada de la bioserie del cantante la interpreta a ella.

Por lo que, durante su encuentro con los medios a las afueras de Televisa San Ángel, Figueroa comentó: “le hice muchas entrevistas, no sé si se referían a mí, acuérdate que ahí luego están sumando muchos personajes en uno. Si era yo, ¡qué padre!, pero sí hubo una época en que solamente yo entrevistaba a Luis Miguel padrísimo”.

De la misma manera, la conductora de Hoy negó haber cuestionado al “Sol de México” sobre su paternidad de Michelle Salas. “La vez que yo lo entrevisté me habló de sus hermanos (…) pero lo del tema de ayer específicamente no”, indicó.

Buena relación con Luis Miguel

Conjuntamente, Martha subrayó que la relación que mantuvo con LuisMi en esa época estuvo marcada por la camaradería, por lo que preguntarle temas escabrosos de su vida privada fue incómodo para ella.

“Era muy hermético, yo me ponía muy nerviosa porque me llevaba muy bien con él, entonces no la quería regar, pero entonces él no me contaba tanto, pero sí, y me acuerdo que esa vez le pregunté cuál era uno de sus mayores logros, y me dijo que haber podido rescatar a sus hermanos cuando parecía que todo estaba perdido, me acuerdo que me dijo eso y me impresionó muchísimo”, relató.

Por último, la comunicadora destacó que la serie de Netflix le permite al público conocer aspectos que muestran la vulnerabilidad del cantante, aunque contenga una gran dosis de ficción.

“A mí lo que me gusta de la serie más que estar viendo si checa, si no checa, yo creo que sí nos está enseñando defectos, cosas, debilidades, que de pronto la gente no ve. A mí me impresiona que me digan ‘oye, siempre está como víctima’ y le digo ‘no creo, o sea siempre sale con el vaso en mano, se ha visto si es mal hermano, si no era buen papá, si era muy enojón en la chamba’. O sea, todas las cosas que podían ser debilidades las ha mostrado, entonces yo creo que la gente no pone mucha atención en eso”, manifestó.