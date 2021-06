Martha Figueroa defiende a Maite Perroni y ventila que Claudia Martin ya tiene novio

CIUDAD DE MÉXICO.- Martha Figueroa sacó las garras para defender a Maite Perroni, luego de que fuera señalada como la causante del divorcio entre Claudia Martin y Andrés Tovar.

Fue este martes que se confirmó que la actriz de "Fuego Ardiente" y el productor de "Sale el Sol" se divorciarían tras dos años juntos. Pero una publicación de la revista Tv Notas aseguró que la ruptura del matrimonio fue porque la ex RBD era amante de Andrés.

Por medio del programa "Hoy", Martha desmintió que Maite sea la "tercera en discordia" en ese matrimonio, y que no hay pruebas que confirmen los rumores de la revista.

La más exitosa de los tres, por mucho es Maite Perroni, la que tiene una carrera más importante, más trayectoria, pero, ¿cuál es la prueba de que Maite es la tercera en discordia? Nadie ha presentado una prueba de que ella sea la culpable”, dijo Figueroa en la sección "¿De qué me hablas?".

LOS MOTIVOS DEL DIVORCIO

Según Martha, existen distintas versiones del porqué Andrés y Claudia se divorciarán tras casarse en 2019. Uno de ellos es que la actriz ha priorizado su carrera por encima de los planes de tener un hijo con su esposo.

“Es en el sentido de que Claudia Martin, ya cuando habían pactado tener bebés, ella dijo, ‘sabes qué, mejor hago otro proyecto, ya mejor no, luego con más calma lo planeamos'”, comentó.

Pero la versión que más apoya Martha es que Claudia Martin ya tiene otro hombre en su vida, y que el divorcio se habría dado por ese motivo.

“Lo que parece ser aquí es que el que embarren a alguien que dicen que no tiene que ver, porque también existe la versión de que Claudia ya está con alguien más. En radio pasillo también se dicen otras cosas; que Claudia estaba muy cercana a un actor de 'Fuego Ardiente'”, dijo la periodista de “Con Permiso”.

A pesar de que la periodista buscó a los involucrados, ninguno ha respondido los mensajes o llamadas para dar declaraciones sobre lo ocurrido.

“Nadie ha dicho nada. Andrés a través de sus conductores confirmó la noticia pero desmintió que haya sido por una tercera persona. Le llamamos, yo me comuniqué con Maite y no me contestó, luego Andrea Escalona trató de hablar con Claudia Martin, y ella a través de una asistente dijo que cuando tuviera tiempo nos atendería”.