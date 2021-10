Conoce a los actores de "El juego del calamar" de Netflix

CIUDAD DE MÉXICO.- "El juego del calamar" se ha convertido en todo un fenómeno, tanto en Netflix, como en redes sociales.

Se trata de una de las series más populares de la plataforma de streaming por ser la más vista en 90 países.

Al mismo tiempo ha catapultado a los protagonistas a la fama internacional, por eso que te contamos más sobre quiénes son los actores que aparecen en este drama sangriento.

Lee Jung-jae es Gi-hun (No 456)

El actor surcoreano de 48 años tiene una vasta trayectoria artística que inició en 1994, con la película "The Young Man", con la cual ganó varios reconocimientos, entre ellos como "Mejor Actor Revelación" en los Korean Critics' Choice Awards.

Entre las películas más destacadas se encuentran, "The Housemaid" (2010), "The Thieves" (2012), "The Face Reader" (2013), "Assassination" (2015), "Warriors of the Dawn" (2017), "Tik Tok" (2017), "Deliver Us From Evil" (2020), entre otras.

Ha recibido más de una veintena de reconocimientos, entre los más recientes se encuentran: 50th Grand Bell Awards: Premio a la Excelencia por "The Face Reader", en 2013, Blue Dragon Film Awards: Mejor Actor de Reparto por "The Face Reader", en 2013; 24th Busan International Film Awards (BIFF): Mejor Actor del Año por "Assassination", en 2015, y el más reciente 5th Asia Artist Awards: Actor of the Year: Film por "Daesang", en 2020.

En agosto de 2018 recibió su maestría en teatro y cine de la Universidad Dongguk en la Escuela de Graduados de Artes Culturales.

Interpreta al protagonista de "El juego del calamar" Gi-hun (No 456), quien se encuentra con el reclutador de este misterioso juego y le ofrece saldar todas sus deudas si participa, Gi-hun acepta debido a que debe pagar la operación de su madre.

Park Hae-soo es Sang-woo (No 218)

El actor de 39 años de edad se ha dado a conocer por interpretar varios cameos en drama coreanos entre ellos "Racket Boys" en 2021 y películas como "Yaksha" (2020), "Time to Hunt" (2020), "Persona" (2019), entre otras.

También tiene previsto que participe en las siguientes producciones surcoreanas de Netflix, "Suriname" y "Money Heist", esta última será la versión coreana de la exitosa serie de la plataforma "La casa de papel".

Su trayectoria artistica no es tan larga, pero ya ha recibido tres premios por su actuación, en la premiación de The Seoul Awards en 2018 se llevó la terna de "Best New Actor", por "Prison Playbook", en 2019 en la 40th Blue Dragon Film Awards, gano la categoría de "Best New Actor", por "Quantum Physics", ese mismo año en los premios Chunsa Film Art Awards ganó "Best New Actor", por "Quantum Physics".

Estudió en la Universidad de Dankook, Corea en el Departamento de Teatro y Cine.

Interpreta a Sang-woo, quien se reencuentra con Gi-hun en el juego, ambos eran amigos en su infancia, pero todo cambia entre ellos al saber que tendrán que enfrentarse para ganar el dinero que se dará como premio.

Oh Young-soo es Il-nam (No 001)

El actor de 76 años es reconocido por haber interpretado a un juez militar llamado "Kim Su In" para "La primera república", un drama de 39 episodios estrenado en abril de 1981.

También ha aparecido en dramas como "The Return of Iljimae" (2009), "Queen Seon Duk "(2009), "Soldier" (2012), "The Temple" (2012), y "Chocolate" (2019).

Entre sus películas destacan "A Little Monk" (2002) y "Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring" (2003).

Estudio en la Universidad de Dongguk, en el Departamento de Teatro y Cine.

En la serie interpreta a Il-nam (No 001), quien se ha robado la atención y el corazón de muchos con su actuación, ya que al descubrir que tenía un tumor en la cabeza decidió participar en el juego.

Wi Ha-Joon es Joon-ho

El actor de 30 años estudió en la Universidad de Sungkyul, en el departamento de teatro y cine y pertenece a la famosa agencia de entretenimiento en Corea del Sur MSTeam Entertainment.

Es muy reconocido por su participación en distintos doramas, (como se le dice a los dramas coreanos). En 2016 apareció en la serie "Goodbye Mr. Black" donde interpretó a Ha-joon; en 2017 apareció como personaje recurrente en la serie "My Golden Life", 2018 se unió al elenco de la película de terror "Gonjiam: Haunted Asylum".

Antes de la pandemia, en enero de 2019 se unió al elenco principal de la serie "Romance Is a Bonus Book" donde interpretó personaje que enamoró a muchas fanáticas "Ji Seo-joon", y en 2020 se unió al elenco recurrente de la serie "18 Again".

Ha sido nominado en varias ocasiones como "Mejor nuevo actor", pero no ha ganado ningún premio.

En "El juego del calamar" Joon-ho es un detective que se infiltra para poder encontrar a su hermano, quien desapareció, en la trama descubrirá un secreto que cambiará todo lo que creía saber.

Jung Ho-yeon es Sae-byeok (No 067)

La actriz de 27 años es también una reconocida modelo, que apareció en la cuarta temporada del programa "Korea's Next Top Model", en donde ocupó el segundo lugar, Vogue la ha apodado como "la próxima top model de Corea" y ha sido escogida como la embajadora de varias marcas importantes de moda en su país.

Se graduó de la Universidad de Mujeres de Dongduk, donde se especializó en modelaje y debutó como actriz en la serie "El juego del calamar", la cual la ha catapultado a una fama internacional. Tan sólo en Instagram alcanzó más de 17 millones de seguidores.

En la serie interpreta a una ladrona que tras la muerte de su padre y tener que hacerse cargo de su hermano, decide a unirse al juego en donde se encuentra a Gy-hun, a quien le robó dinero.

Byung-hun es Kim Joo-ryeong

El actor de 51 años se graduó de la Universidad Chung-Ang en Teatro y cinematografía y saltó a la fama en su país por actuar en Joint Security Area, una de las primeras películas del director de culto, Park Chan-wook, que se convirtió en un éxito de crítica al abordar desde una perspectiva humana y libre de ideología el conflicto entre las dos Coreas.

También es reconocido por aparecer en varios doramas, pero a nivel mundial se dio a conocer porque en 2007, se confirmó que fue elegido como el villano "Storm Shadow" en la película de acción "G.I Joe", la cual fue estrenada en 2012.

También se lanzó como cantante y en 2008 lanzó su primer álbum una de las canciones llamadas "Itsuka" fue cantada en japonés y llegó a alcanzar el tercer puesto en las listas musicales de Corea.

En la serie interpreta al enmascarado, quien es el hermano del detective Jun-ho y fue el encargado de crear el juego.

Tripathi Anupam es Ali Abdul (No 199)

El actor de 32 años nació en la India y es residente en Corea del Sur, ha aparecido en varios dramas y películas surcoreanas, por lo regular interpreta personajes que son trabajadores migrantes para la sociedad coreana. Pero el papel más importante hasta el momento ha sido la serie de Netflix que lo visibilizo a nivel mundial.

Comenzó a actuar en dramas y comerciales surcoreanos durante su tercer año de la universidad y su primer película fue en "Oda a mi padre" (2014) en donde tuvo una pequeña participación.

Así como en sus papeles anteriores, en la serie Interpreta a un inmigrante pakistaní que llega a Corea del Sur con el fin de ganar dinero para su familia.