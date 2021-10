'Distancias de rescate': la escalofríante película que está triunfando en Netflix

PERÚ.- Dolores Fonzi es una de las protagonistas de la adaptación al cine de la premiada novela de terror Distancias de rescate, escrita por Samanta Schweblin. Este miércoles la cinta se estrenó en la plataforma de streaming Netflix. Claudia Llosa es la directora de la obra que está siendo foco de interés entre el público por la forma en la que retrata la maternidad, separada de la usual solemnidad con la que se aborda.

La película cuenta la historia de Amanda, encarnada por la española María Valverde, quien vive en constante temor de que algo le ocurra a su hija, Nina. Es por ello que siempre está alerta y midiendo el espacio que la separa de ella en caso de que sea necesario salir en su ayuda.

Luego de mudarse a una nueva casa madre e hija conocen a sus nuevos vecinos, Carola y su hijo David, quienes ocultan un oscuro secreto que pondrá en peligro a las protagonistas. El elenco se completa con Germán Palacios, Guillermo Pfening y Cristina Banegas.

Fonzi y Valverde conversaron con la revista Télam sobre la adptación de la historia del medio escrito al audiovisual. También comentaron los detalles sobre la compleja relación entre las mujeres protagonistas, en particular en lo que se refiere a la construcción de la maternidad y cómo puede implicar vivir en constante miedo.



"Creo que vivir es tener miedo a morir, y después tenés hijos y les das vida a unas personas que también van a cumplir ese ciclo. La película es muy interesante por cómo desolemniza la maternidad. Podés estar muy aprehensivo y que les pase algo o despreocupado y que no les pase nunca nada. Al final se trata de cómo vivís vos con ese miedo, cómo hacés para que no te paralice. Y no tiene que ver solo con la maternidad, sino con cualquier cosa que se quiera preservar. No hace falta ser madre para saber lo que es la distancia de rescate”, dijo Fonzi.