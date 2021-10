"La Venganza de las Juanas" ¿Podrá superar el éxito de "El Juego del Calamar"?

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta historia protagonizada por Renata Notni, novia de Diego Boneta, y basada en una serie colombiana escala en las listas de popularidad de la plataforma de streaming a nivel mundial, pero ¿tendrá el suficiente éxito para alcanzar a "El Juego del Calamar"?.

La serie mexicana "La venganza de las Juanas" escala en la lista de lo más visto en la plataforma de streaming Netflix a nivel mundial, en donde la popular serie coreana "El Juego del Calamar" encabeza durante semanas las listas de los más vistos y se perfila para ser la serie más vista en la historia de la plataforma de streaming.

"La Venganza de las Juanas" es una miniserie de 18 capítulos que alcanzó el puesto cinco de lo más visto a tan sólo 10 de su estreno, no sólo en países hispanohablantes, de acuerdo con información del sitio FlixPatrol.

"La Venganza de las Juanas"

Protagonizada por Renata Notni, la modelo que recientemente causó furor por su aparición en el video musical de Enrique Iglesias, "Pendejo", y las actrices Zuria Vega, Oka Gines, Juana Arias y Sofía Engberg, "La venganza de las Juanas" cuenta la historia de cinco mujeres que tienen la misma marca de nacimiento y el mismo nombre e intentan descifrar cuál es el factor que las une.

Esta versión, producida por Lemon Films, escrita por Jimena Romero, quien utilizó la historia original de su padre Bernardo Romero como base para la serie y dirigida por Pepe Castro y Rodrigo Ugalde, llega a las pantallas luego de 24 años del fenómeno que causó la novela colombiana "Las Juanas".

Las principales diferencia de "Las Juanas"

En la producción original que conmocionó al público colombiano, cinco mujeres descubren que son hijas del mismo hombre. Sin embargo, en esta nueva versión, la trama dará un giro hacia el suspenso, el género favorito de la escritora Jimena Romero: “Quería llevarla por un camino totalmente diferente porque la historia comienza con un misterio: son cinco mujeres que no saben quién es su padre”, comentó para AP.

En ambas producciones las Juanas comparten una marca de nacimiento en forma de pez, pero en la primera versión se retrató que una de las Juanas buscó a sus medias hermanas por varios municipios de Colombia. En la nueva, respetando la actualidad, todo se aclara con una prueba de ADN.

En la historia colombiana, el padre de las cinco hijas es una gran persona y está arrepentido por no haber estado en sus vidas, pero en esta, Simón, interpretado por Carlos Ponce, el progenitor no quiere saber de sus hijas.

Las decisiones que propiciaron los cambios

Romero aseguró que el perdón de las Juanas llegó demasiado fácil en la original. “Yo no quería que el padre se disculpara tan fácilmente. El padre salía como muy bien librado... sentía que había que traerlo para decirle ‘mire las consecuencias de sus actos’”.

Respecto al desarrollo de cada personaje, algunas cambiaron de profesión. A diferencia de la versión colombiana, Juana Manuela “Manny” no es boxeadora, sino bailarina en un club de desnudistas.

Sobre el reto que representó esta hazaña, la actriz Zuria Vega platicó que a pesar de tener experiencia previa con el pole dance, fue todo un reto subirse al tubo y bailar: “Fui yo todo, no tuve doble. Fue uno de los retos que tenía este personaje y la verdad desde que me lo quedé me puse muy obsesiva con que tenía que lograrlo yo, porque era parte de lo que vive el personaje”, dijo a la misma agencia.

En ese mismo sentido, Juana Valentina cambió de ser vendedora de electrodomésticos a ser periodista enfocada en el tema de desaparición de mujeres. Juana Caridad continúa siendo monja en la ficción y tanto Juana Matilde como Juana Bautista conservaron sus ocupaciones originales, cantante y espiritista, respectivamente. Aunque esta última bajo la tradición maya.