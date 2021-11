Andrea Legarreta habla sobre supuesto desaire de Paulina Rubio

MÉXICO.- Andrea Legarreta se pronunció sobre el presunto desaire que le hizo Paulina Rubio en una reciente emisión del programa Hoy en el que "La chica dorada" estuvo para promocionar su nuevo sencillo “Yo soy”.

La entrevista no habría pasado a mayores de no ser por que los internautas señalaron una actitud particular de la cantante, lo cual fue interpretado como un desaire. Andrea Legarreta hizo una presentación muy completa de Rubio y dijo: “Obviamente si viene Pau, pues, tenemos que recordar sus grandes éxitos o parte de ellos porque luego está complicado recordar todo, pero bueno empecemos con tu álbum debut de ‘La chica dorada’, que por cierto fue un trancazo. Empecemos con ‘Amor de mujer’”, dijo Andrea.

Sin embargo, luego de estas palabras, la cantante volteó a ver al otro conductor, Paul Stanley, sin respondes a las palabras que le dedicó Andrea. Para muchos se trató de un momento de tensión en vista de que Paulina fue novia de Erik Rubín, con quien Andrea está casada actualmente.

“Por más flores que le echó Andy a la Pau de plano eso no fluyó, ni siquiera la volteaba a ver aun cuando Legarreta era quien preguntaba”, dijo un internauta. Sin embargo, Andrea no cree que le desagrade a la cantante y asegura que el asunto debe tener otra explicación.

No lo tomó mal

“Sí me daba cuenta que ella volteaba más al lado de Paul, pero hay gente que tiene un lado”, dijo Andrea a Las Estrellas. “Me ha pasado con Gabriel (Soto)… Por ejemplo, él tiene ese lado y me ha pasado que está sentado y contesta al otro lado y yo le decía al aire, ‘!Hey!’, pero me dio pena decirle eso a Pau. Al final es nuestra invitada, está en nuestra casa y si ella quiere estar volteada hacia allá es porque es su lado, pues tengo que respetarlo”, agregó.

Así es como la conductora prefirió ver la situación. “Prefiero no pensar que fue un desaire. Prefiero pensar que ese es su lado y a ella le gusta. Este medio como que nos vamos volviendo… no sé si es vanidad, mañas, manías, pero sí me ha tocado y como ya me ha tocado, preferí verlo por ese lado porque ya me habían comentado que ella prefería estar sentada allá desde la entrevista con Gali (Montijo) y ‘El Negro’ (Raúl Araiza), entonces no lo tomé personal”, afirmó.



Finalmente, Legarreta se rió ante la idea de que "La chica dorada" le tenga algún rencor a causa de Erik Rubín pues ellos fueron novios cuando él tenía 19 o19 años. Ambos fueron integrantes de la legendaria banda Timbiriche, hace décadas.

“¡Eso me da risa! Imagíname que después de Paulina pasaron 250 novias de Erik y luego aparecí yo. Paulina y yo nos conocimos en ‘Baila conmigo’ entonces, en buena onda, ella ha tenido una vida con otras parejas, ha tenido hijitos … Todavía se hablan Erik y Paulina para saludarse. No tengo problema con nadie que haya estado antes que yo ni aunque hubiera sido 15 minutos. Al contrario, hay muchas chicas que estuvieron con él y que hasta les tengo cariño”, concluyó.