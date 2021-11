Abogado de Gabriel Soto reacciona a que no recibirá indemnización millonaria

Ciudad de México.- Aunque hace apenas unas semanas Gabriel Soto confirmara que había ganado la demanda contra Tv Notas, publicación que dio inicio a la pelea legal desde 2016, el juez dio sentencia el día de ayer y esta contradijo la versión de Soto.

De acuerdo con el documento del juzgado, la editorial no tendría que pagar ninguna indemnización económica al actor y solo habría de pedir una disculpa pública, a lo que el abogado de Gabriel Soto, Gustavo Herrera habló al respeto:

“Cual va siendo nuestra sorpresa que el día de ayer salió publicada la sentencia y nos da la razón a medias y absuelve a Notmusa del pago de las prestaciones económicas referentes al pago del 40 por ciento”.

Ya se recordará que desde que inició el caso, la defensa legal de Soto pedía la cantidad que iba de los 10 millones hasta los 80 millones de pesos, con el fin de compensar el daño moral que habría sufrido el actor. Por ello, de acuerdo con las palabras del legista, Soto pidió que apelaran y que continuaran con el caso.

Me dijo ‘Licenciado vamos con todo, es una vergüenza la sentencia que dictó este juez'. Por el momento quiero decirte porque es una sentencia ilegal, incongruente, que no está fundada y motivada en Derecho, que violó el principio de acceso a la justicia. Es un derecho humano y una garantía constitucional. Es incongruente, no está bien fundada y motivada la sentencia y sin embargo los condena a medias"