Benny Ibarra revela detalles de su pelea con Erik Rubín en Timbiriche

Ciudad de México.- El cantante Benny Ibarra recordó anécdotas que vivio mientras era parte de la agrupación Timbiriche a pocos días de que Erik Rubín contara que en una ocasión había llegado a los golpes con Ibarra por las bromas que se hacían dentro del grupo.

Benny contó en el programa de Sale el Sol, que cuando Rubín llegó al grupo le hicieron bastantes bromas pesadas por ser el nuevo.

Al preguntarle acerca de la pelea más fuerte que tuvo en ese entonecs. Ibarra contó: “con Erik, por eso es mi amado compadre, son historias fuertes que van forjando ahí el amor, y también a mí me desesperaba mucha cuando recién entró, porque nosotros ya nos éramos “maduros” y él llegó de provincia y era como más tímido, entonces no entendía que uno ya había madurado, y nos encerró a Diego y a mí en un balcón y no nos dejó salir como por media hora y más, entonces yo le decía a Diego ‘ahorita que salgamos nos lo madre#$%&’, abrió la puerta Erik y me le fui sobres, y me abrazó y me tiró al sillón y no me dio un solo golpe”.

¿Cuál fue la broma más pesada que le hicieron a Rubín?

Al recordar la broma más pesada que le hicieron, el hijo músico contó con una gran sonrisa:

La clásica es obviamente haber mandado a Erik en un hotel en Los Ángeles […] le dijimos ‘vete ahí al pasillo… ¿cuánto a que no te atreves a ir por unos refrescos, pero encuerado?’, y obviamente Erik que era el nuevo dijo ‘sí, si’, fue por los refrescos y cuando quiso regresar le cerramos la puerta”

Asegurando que ahora mantiene una excelente relación con su colega, el cantautor también confesó que en ese momento vivió una linda relación sentimental con Sasha Sokol.

“(Duró) como 3 años 8 meses… como de los 11 a los casi 15”, dijo sobre el tiempo que estuvieron juntos. Asimismo, destacó que lo que más le enamoró de la artista fueron “sus ojos de miel”.