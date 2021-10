Erik Rubín revela el nombre de las famosas que le rompieron el corazón

Ciudad de México.- El músico Erik Rubín se mostró agradecido por los vínculos amorosos que ha tenido a lo largo de su vida con distinta mujeres del medio artísticos. Por otro lado, compartió que también hubo estrellas que le rompieron el corazón.

Soy un hombre muy afortunado, la verdad he sido muy bendecido en muchos aspectos y yo creo que uno de ellas es esa, que he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente y durante mi soltería eché mucho desmad%&* y la pasé muy bien, y precisamente es una de las cosas de las cuales agradezco y no me quedé con ganas de nada”

Dijo el artista durante su encuentro con la prensa en la gala que realizó la Sociedad de Autores y Compositores de México para reconocer a diversos artistas por su talento.

Después de ser interrogado por el secreto que tuvo para conquistar famosas como Paulina Rubio, María Conchita Alonso, Alejandra Guzman entre otras, el cantante respondió:

''¡Pues veme nada más!… no, soy una persona intensa, también eso sí, energético, amoroso, pasional y ya se deben ustedes de imaginar, Soy muy apasionado en todo lo que hago, no nada más en el amor, sino en todo lo que hago, si soy una persona pasional y muy intenso también, yo creo que eso ayudaba en mis relaciones”.

Le han roto el corazón a Erik Rubín

Por otro lado, Erik reveló que aún teniendo suerte con la mujeres, también sufrió en cuestiones amorosas. “En la vida tenemos la fortuna de que se nos cumplan deseos, y otros no, y también fue mi caso, y en otros donde me rompieron el corazón, porque tampoco soy acá el rompecorazones. Lo he dicho, Thalía me rompió el corazón, Mariana Garza me rompió el corazón, o sea de chavito yo estaba enamorado de Mariana y Mariana nunca me peló… de patito feo pase al ¡ayayay, uyuyuy!”.

Al final, Erik Rubín se tomó con humor el cuestionamiento sobre la gira que se anuncia tendría con Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, ya que ambas compusieron temas sobre la relación que mantuvieron con él. “Yo estoy invitado, yo soy el réferi… está buenísima, tienen ya rato armándola, está que se hace y no se hace”, manifestó.