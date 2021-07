"Yo quiero vivir", Alejandra Guzmán revela la "tortura" por la que ha pasado al ser operada casi 40 veces

CIUDAD DE MÉXICO. – En entrevista con Yordi Rosado, la invitada de este domingo, 25 de julio, fue la cantante y actriz mexicana Alejandra Guzmán, quien se mostró emocionada por recibir al conductor en su hogar.



En la charla, Yordi se mostró preocupado por la salud de la cantante, pues lo primero que le preguntó fue sobre su salud. Cabe recordar que la hija de Silvia Pinal ha tenido una lucha para encontrar una cura a los polímeros que le fueron inyectados en los glúteos e incluso se realizó una prótesis de cadera en 2013.

Sobre ello, Alejandra señaló que si bien, ha sido una lucha increíblemente larga para recuperar su salud, cuenta, de momento, con buena asistencia médica que la apoyado a tener terapias “no tan agresivas”, comentó.



“Empecé a darme cuenta de que no estaba bien de salud cuando estaba en Londres haciendo un disco, ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal, con una fiebre espantosa, mi piel se pone negra y dura como una piedra y el plástico no permitía que mi piel respirara”, recordó la cantante.



Una tortura



Alejandra Guzmán también señaló lo difícil y complicadas que han sido las múltiples operaciones que ha tenido, pues señala que además de dolorosas, tienen un periodo de recuperación muy largo.



La primera vez que me operaron fue una tortura, porque me arrancaron todo en vivo, por eso quise cambiar de doctor, y fue cambiando cada vez que yo veía que ya no sabían que hacer conmigo. Me daba desesperación que no sabían como ayudarme”, señaló la también actriz.



La intérprete de “Mi peor error”, confesó que llegó un momento en el que firmó un documento en el que daba permiso para que “experimentaran con ella”, en el cual ella se comprometía a no denunciar o emprender acciones legales si su salud empeoraba, o a su familia en caso de que ella perdiera la vida.



“Quiero vivir”



La también actriz reveló que estuvo seis meses internada en ese hospital con un “sistema” que drenaba la infección.



“Tenía una herida de 27 cm. Para arriba, para abajo y para los lados. Todavía me siguen sacando (el polímero), y la última vez pegó muy rápido. Pero aún así yo sigo cantando”, aclaró Alejandra. Sobre su salud en la actualidad, Guzmán señaló que si bien, aún no se encuentra del todo “sana”, cada vez en menos cantidad de polímero el que le drenan, revelando que cada año la operan.



“Me han operado como 40 veces. Tengo una historia clínica muy amplia. Soy la VIP de ahí. Yo ya no me siento mal, amo mis cicatrices, ahora me quiero más que antes, me acepto más, me cuido más y el haber estado tanto en el hospital me hizo darme cuenta de la capacidad que tiene uno de aprender”, contó Alejandra tomándolo con humor.