Alejandra Guzmán quedó atrapada en inundación y así la rescataron

CIUDAD DE MÉXICO. – La cantante y actriz mexicana, Alejandra Guzmán, vivió un momento estresante luego de quedar atrapada en una inundación mientras viajaba en coche en la Ciudad de México, misma que ha sufrido los estragos de las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días.



Alejandra fue una de las millones de personas afectadas por esto, pues el martes 20 de julio, compartió por medio de su cuenta de Instagram que se encontraba varada a bordo de su vehículo y sin poder avanzar por el encharcamiento de la calle.



Por medio de un video compartido en sus historias de Instagram, Alejandra reveló que estaba acompañada por dos amigos, pero la inundación no permitió que continuaran con su trayecto. En el video, se puede observar el agua correr alrededor del auto.



Look at this: estamos aquí atorados en una laguna, Emiliano (su chofer), mi comadre y yo, y nos vino a jalar una grúa, ¿Cómo ves? Y hay mil policías y no dejamos pasar a nadie, ahí están todos parados, mira. Ya destaparon las coladeras. Ahí están destapando una”, compartió Alejandra por medio del video.