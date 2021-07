Frida Sofía confesó que le duele que su mamá no le haya creído los señalamientos hacia su abuelo

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el escándalo surgido entre Frida Sofía, Alejandra y Enrique Guzmán, por un supuesto abuso sexual que habría ocurrido hace 25 años, Frida Sofía dio nuevas declaraciones a la revista People donde destacó que le duele que su madre no le haya creído.

Después de múltiples declaraciones, Frida Sofía volvió a tocar el tema, destacando que le dolía que su mamá no le creyera ni le diera el beneficio de la duda, descartando por completo alguna posibilidad de lo que ella decía pudiera ser cierto, una reacción distinta a la de cualquier madre.

Si tu hija te dijera algo así… y aunque tú, en serio, no le creas… y aunque tú, en serio, no le creas… que pienses que está mintiendo, ¿no le marcarías? O sea, ¿qué onda? El beneficio de la duda o ¿cómo te ayudo?”, se cuestionó con la voz quebrada.

A pesar de eso, la playmate aseguró que perdona a su mamá por su apatía hacia ella y por no haberle llamado en todo este tiempo, ya que aseguró que Alejandra Guzmán es la que miente por defender a su abuelo.

“También dijo que me diagnosticaron ‘borderline’ a los 12, cuando es imposible diagnosticar desorden de personalidad cuando tienes 12 años”, agregó.



FRIDA SOFÍA ASEGURA QUE ALEJANDRA NO DESEA HABLAR CON ELLA

Frida Sofía dejó claro que le duele que no le interese a su madre lo que ella está sintiendo y que no quiera hablarle, ya que la comunicación no existe entre ambas, pero porque Alejandra no quiere.

“Lo que no tiene es ganas (de contactarla) y no necesito que ella me ayude, porque cuando uno ofrece ayuda, no es: ‘Ven conmigo y yo te ayudo a ti’. Es: ‘Te ofrezco ayuda’ o ‘Déjame ayudarte’”, externó.

La cantante, de 29 años de edad, resaltó que le llamó la atención la entrevista que le hizo Adela Micha, ya que su mamá nunca se imaginó que la periodista la cuestionara en cómo podría estar segura que su hija no decía la verdad.

“Creo que ella no sabía qué iba a pasar en esa entrevista. No se lo imaginó, como nadie se lo imagina, pero esa pregunta que le hizo: ‘¿Cómo sabes que no lo hizo?’ La respuesta ahí está”, finalizó.

Desde hace aproximadamente tres años, Frida Sofía ha tenido una guerra mediática con su madre, a quien la ha señalado de cometer infinidad de cosas, como consumir drogas frente a ella, incluso ofrecérselas, hasta de “bajarle” a su exnovio, Christian Estrada.