¡Ya es oficial! Abogados de Frida Sofía presentan denuncia contra Alejandra y Enrique Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- Frida Sofía hizo realidad lo dicho hace unos días, pues sus abogados ya presentaron formalmente la denuncia en contra de Alejandra y Enrique Guzmán.

El despacho jurídico de Xavier Olea, encargado de representar a la joven, acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para iniciar la batalla legal en contra de la madre y el abuelo de su clienta

En las imágenes de “Venga la Alegría” se ve a Diana Valderrama, defensora de Frida Sofía, enseñando ante la prensa la denuncia que presentó la joven por tres delitos: violencia familiar, corrupción de menores y acoso sexual.

“BUSCO JUSTICIA, NO VENGANZA”: FRIDA SOFÍA

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, Frida Sofía anunció hace unos días que emprendería acciones legales en contra de su abuelo por abusar sexualmente de ella cuando tenía cinco años, así como contra su mamá por los distintos abusos físicos y psicológicos que sufrió durante su infancia.

"Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán, por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron y me afectan todos los días de mi vida", expresó. "Busco justicia, no venganza; justicia porque es parte de mi sanación y ayudar con mi ejemplo a mucha gente que ha sido afectada por lo mismo".

Hasta la redacción de esta nota, Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán no se han pronunciado al respecto.