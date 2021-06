“Busco justicia, no venganza”: Frida Sofía confirma demanda contra Enrique y Alejandra Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Gustavo Adolfo Infante prometiera que Frida Sofía daría noticias sobre su pleito contra Enrique Guzmán, ahora ella misma confirma que lo demandará tanto a él como a su propia madre, Alejandra Guzmán.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, la joven dijo que emprenderá acciones legales en contra de su abuelo por abusar sexualmente de ella cuando tenía cinco años, así como contra su mamá por los distintos abusos físicos y psicológicos que sufrió durante su infancia.

Primero, se pronunció respecto a la intérprete de "Mala Yerba" y lamentó vivir una situación así con la mujer que le dio la vida.

"Oí y viví muchas cosas que ningún niño o adolescente que debería vivir", comenzó Frida Sofía. "Me duele mucho estar en esta situación meramente jurídica y personal con la mujer que más he amado y que me dio la vida. Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá, pero ya no espero nada de ella. Hoy me libero de su manipulación y su chantaje".

DEMANDA SERÁ PARTE DE SU SANACIÓN

Frida Sofía reveló que después de muchas horas de psicólogos y peritos, comenzará con las acciones legales en contra de su abuelo y madre, como parte de su proceso de sanación.

Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán, por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron y me afectan todos los días de mi vida.

Aseguró que con su ejemplo, busca inspirar a otras víctimas de abuso a alzar la voz en contra de sus agresores.

"Busco justicia, no venganza; justicia porque es parte de mi sanación y ayudar con mi ejemplo a mucha gente que ha sido afectada por lo mismo", agregó.

"Los abusadores siempre son carismáticos, manipuladores y muy buenos actores y por eso las personas se atreven a dudar y a protegerlos cuando alguien los denuncia, tengo el valor de hablar y me gustaría que mi caso sea un ejemplo para miles de personas que desgraciadamente han pasado por cosas similares", finalizó.

Hasta la redacción de esta nota, Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán no se han pronunciado al respecto.