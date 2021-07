Mariana Garza habla sobre su separación con Pablo Perroni y revela si le fue infiel

MÉXICO.- Mariana Garza estuvo presente en “El minuto que cambió mi destino” y confesó detalles íntimos sobre su pasado divorcio con Pablo Perroni, el cual pudo incluir un engaño por parte de él con otro hombre.

El conductor Gustavo Adolfo Infante comenzó por preguntar sobre la orientación sexual del cantante y "La pecosa" confesó que jamás fue un problema o conflicto tener como pareja a un hombre bisexual, pues lo sabía desde antes y así lo aceptó.

Él decidió que ya no quería estar conmigo, porque desde que lo conozco sé que él es bisexual, había tenido unas parejas que yo conozco, y decidió que ya no estaba funcionando, ya no estaba sucediendo lo que había sucedido y por lo que nos casamos”, explicó Garza durante la entrevista.

La cantante habló que no estaba de acuerdo con la infidelidad, no cree que sea posible enamorarse de varias personas, posiblemente sentirse atraído, pero jamás aceptaría una infidelidad por parte de su pareja.

“Yo entré a esa relación sabiendo que podía enamorarse de otra persona, una mujer o un hombre. Esa es la manera en la que yo lo acomodé, entré sin estar pensando que eso iba a pasar”, dice durante entrevista.

Mariana Garza dejo muy en claro que entre ellos dos no hubo alguna infidelidad, simplemente se divorciaron porque no sentían lo mismo, y existía la posibilidad de que podrían engañarse por no amarse como antes.

A pesar del divorcio, “la pecosa” comentó que hay respeto entre ella y Pablo Perroni, además de ser mejores amigos por haber construido algo muy grande y tener a su hija que próximamente cumplirá trece años de edad.

A cuatro años de su separación, la ex integrante de Timbiriche se mantiene soltera, y revela que de momento no tiene ganas de relacionarse sentimentalmente con alguien más, por ello no tiene novio.



(A partir del minuto 47 comienza a hablar sobre su divorcio)