Niega Pablo Perroni estrenar romance gracias a su ex Mariana Garza

Ciudad de México.- Pablo Perroni negó rotundamente que gracias a su ex esposa Mariana Garza haya encontrado el amor junto al actor José Ramón Berganza.

Después de que se informara que el productor teatral había iniciado una relación sentimental con un actor que le había presentado su ex desde hace 8 años, es ahora el mismo Pablo quien desmiente esta información.

“Por supuesto que no es cierto y no tengo ni siquiera que… es absurdo todo lo que pasa… no, no es cierto, y siempre he dicho las cosas como son”, dijo en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Posteriormente, el padre de la hija de Mariana Garza manifestó que por ahora no desea tener un nuevo romance, a pesar de haber declarado abiertamente su bisexualidad.

“No entiendo la necesidad de estarse uno emparejando si estuvimos 15 años casados, ahorita estoy disfrutando muchísimo mi independencia, mi soledad… que no estoy solo, tengo muchos amigos, tengo a mi hija, entonces estoy muy contento y afortunadamente planeando muchas cosas, muchos proyectos y desde que pudimos abrir no he parado de trabajar, no, ningún interés”, explicó.

Finalmente, Pablo Perroni confesó que para el próximo año solo desea que todos tengan salud y poder realizar varios proyectos profesionales, pues no piensa en cosas del amor.