Andrea Noli se disculpa “desde el fondo de su corazón” con Fátima Boggio por infidelidad con Jorge Salinas

MÉXICO.- Andrea Noli sigue en la mira de varios después de hacer fuertes confesiones ante la prensa por admitir que Jorge Salinas no se hace cargo de su hija Valentina, pues asegura que él no quiere formar parte de su vida.

Este asunto tan polémico lo reveló durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en “El minuto que cambió mi destino”, donde más allá de revelar la ausencia de Salinas y su falta de ayuda en la manutención de Valentina, Noli reconoció que mantuvo un romance con el actor mexicano sabiendo que él estaba casado con Fátima Boggio.

La actriz señaló que al principio no era una relación, sino una simple amistad donde compartían un rato de diversión en compañía de otras amistades, sin embargo Andrea señaló que “él es un hombre seductor y yo una chavita encandilada y pues así se dio”.

Remarcó que jamás tuvieron un noviazgo formal, pues Salinas se encontraba en la cima del éxito en su carrera artística, y a pesar de comenzar un romance con el actor, él jamás mintió sobre su situación sentimental con Boggio.

¿Cómo le informó Andrea Noli a Jorge Salinas sobre su embarazo?

La actriz señaló que intentó contactar a Jorge Salinas en varias ocasiones cuando supo de su embarazo, pero no se lo comentó directamente sino que se limitaba a decirle que necesitaba hablar con él de manera urgente.

Después de dos semanas sin respuesta, Andrea Noli desistó en su deseo de hablar en persona y decidió revelar el secreto de manera directa en un mensaje de texto. Fue ahí que el protagonista de “Sexo, pudor y lágrimas” quiso contactarse con ella.

Yo en ese momento le dije lo que había decidido porque yo a esas alturas había decidido que iba a sacar el embarazo yo sola. Nunca pretendí que él estuviera conmigo. Yo sabía que estaba en problemas por su matrimonio", dijo.

Andrea continuó con las fuertes revelaciones y confirmó haber estado enamorada de Salinas cuando le contó que estaba esperando un bebé, mientras él seguía casado con Fátima Boggio.

"Lo que hice fue ser lo más franca que pude, en el sentido de decir: Asumo esto como algo para mí, que yo voy a hacer. No quiero perjudicarte en nada, no quiero perjudicar la situación en la que tú te encuentras, no espero nada de ti y nada más quiero que sepas que estoy muy agradecida porque estoy embarazada de ti, que me enamoré", comentó.

Andrea Noli se disculpa con Fátima Boggio

Gustavo Adolfo Infante le preguntó a la actriz si podría hacer algo diferente si volvía al pasado, a lo que Noli respondió que sí, mas no se arrepiente de lo ocurrido, pues Valentina fue el fruto de ese romance prohibido.

Sin embargo, Andrea Noli le ofreció una discula pública a Fátima Boggio: “Perdón, nada más, desde el fondo de mi corazón, de mujer a mujer”, expresó la actriz.

Finalmente, la protagonista de “Desaparecida” recalcó que no tenía nada que decirle a Jorge Salinas, pero que se encuentra muy feliz con su vida y con su hija Valentina a pesar de tristezas, recaídas u obstáculos que ha enfrentado a lo largo de su vida.