Thalía envió emotivo mensaje de la salud mental en Instagram

ESTADOS UNIDOS.- Thalía es una de las artistas con más trayectoria en el medio artístico, pero también se ha caracterizado por ser una mujer preocupa por el bienestar de otras personas.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la intéprete de “Equivocada" publicó un video en el que habla de la importancia de atender la salud física y pedir ayuda cada vez que sea necesario.

La artista mexicana reconoció que cualquier emoción es válida y que es necesario acudir a un profeisonal para poder tener las mejores herramientas para poder salir adelante, de alguna situación difícil que se esté viviendo.

Aunque la exTimbiriche se ha caracterizado por ser una persona muy activa en el ejercicio, dejó en claro que al igual que el estado físico, el mental también es importan ejercitarlos y por supuesto fortalecerlo.

Al igual que tu salud física, tu salud mental es muy importante. Si te sientes ansioso, tienes problemas para dormir o no te sientes bien contigo mismo, no temas hablar de esto con alguien más y en especial, no tengas miedo en pedir ayuda y acudir a un profesional del área siempre que lo necesites. Hoy, Día Mundial de la Salud Mental, te comparto 4 tips que me han funcionado para cuidar mi salud mental. Recuerda, no estás solo” fue parte de lo que escribió la actriz.