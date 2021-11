Paulina Rubio revela detalles de la gira con “su rival”… Alejandra Guzmán

Ciudad de México.- La cantante Paulina Rubio quien ha regresado a la música con su reciente sencillo bajo el título de ''Soy yo'', compartió que el siguiente año iniciará una gira juanto una ''rival de muchas décadas''

A lo largo de la entrevista que dió al programa 'Venga la alegría' la ''chica dorada'' compartió:

Estoy ilusionada con una gira con una rival que va a dar mucho de qué hablar […] ahora está muy de moda hacer la mancuerna con colaboraciones para hacer una gira por Estados Unidos, vamos a hacer una gira en abril con… con una persona que es rival de muchas décadas, de canciones, que sí yo grabé esa canción y se la dediqué, pero no porque… ya sabes”

Por otro lado, la hija de la actriz Susana Dosamantes se rehusó a aseverar de su propia voz que la cantante que colaborará en un show con ella será La Guzmán, por lo que al escuchar su nombre únicamente dijo: “La nostalgia funciona mucho y creo arriba del escenario más…”.

Con los pies en la tierra

Finalmente, la artista manifestó que en esta etapa de su vida ya no piensa que es mejor que otra intérprete, hecho que le agradece a su famosa madre.

“Definitivamente, aparte creo que el ego no eres tú, no es tu espíritu, el ego te aleja mucho de la realidad y también, y haber tenido un poco ese rollo del ego, mi mamá me agarraba, ¡olvídate!, me agarraba la pata y me decía (pies en la tierra) a los 16 años, a los 26… tuve momentos en donde perdí el piso y ¡es verdad!, pero mi mamá siempre me ha apoyado para poner un pie adelante del otro cuando no veo las cosas muy claras”, remató.