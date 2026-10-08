La Regla del 4%: cuánto dinero necesitas para alcanzar la libertad financiera y cómo ahorrar más puede reducir décadas el tiempo para lograrla

El método suizo utiliza la asignación del dinero de bolsillo como una práctica pedagógica para enseñar a los niños a administrar sus finanzas desde temprana edad.

Una de las estrategias más conocidas para calcular ese objetivo es la Regla del 4%, también llamada por algunos especialistas el “número de libertad”.

La estrategia parte de una idea sencilla: acumular 25 veces el gasto anual para retirar inicialmente alrededor de 4% del patrimonio cada año. Con un ingreso de 25 mil pesos mensuales, ahorrar 10% llevaría el objetivo a 59 años, mientras que una tasa de ahorro de 70% reduciría el plazo estimado a una década, según los cálculos de Eduardo Rosas.

Alcanzar la libertad financiera durante la edad productiva o contar con recursos suficientes para un retiro digno es uno de los principales objetivos de las finanzas personales. Sin embargo, llegar a ese punto requiere mucho más que simplemente guardar dinero cada mes.

La cantidad que se ahorra, el nivel de gasto, el rendimiento de las inversiones, la inflación y el tiempo disponible para acumular capital determinan cuánto patrimonio necesita una persona para cubrir sus gastos sin depender de un salario.

Una de las estrategias más conocidas para calcular ese objetivo es la Regla del 4%, también llamada por algunos especialistas el “número de libertad”.

El especialista en finanzas personales Eduardo Rosas explica este método en su libro Ya te cargó el retiro, cómo tener un retiro digno y alcanzar la libertad financiera.

¿Qué es la Regla del 4%?

La estrategia establece como referencia acumular un patrimonio equivalente a 25 veces el gasto anual.

La lógica es sencilla: si una persona necesita 300 mil pesos para cubrir sus gastos durante un año, tendría que construir un patrimonio de aproximadamente 7.5 millones de pesos.

El cálculo es:

Gasto anual × 25 = patrimonio objetivo

Después, el retiro inicial de ese patrimonio sería equivalente aproximadamente a 4%:

Patrimonio × 4% = gasto anual

De esta manera, una persona que haya acumulado 7.5 millones de pesos tendría como referencia un retiro inicial de 300 mil pesos al año, equivalente a 25 mil pesos mensuales.

La idea no es simplemente guardar el dinero debajo del colchón. El patrimonio debe permanecer invertido, de manera que pueda generar rendimientos y mantener, en la medida de lo posible, su poder adquisitivo frente a la inflación.

¿Cómo calcular cuánto necesitas para ser financieramente libre?

El procedimiento puede dividirse en cuatro pasos.

1. Calcula cuánto gastas cada mes

Primero hay que conocer el costo real de mantener el estilo de vida que se pretende financiar.

Hay que incluir gastos como:

Vivienda.

Alimentación.

Transporte.

Servicios.

Salud.

Entretenimiento.

Educación.

Seguros.

Viajes.

Gastos personales.

Otros pagos recurrentes.

También deben considerarse gastos discrecionales que quizá no sean indispensables, pero que forman parte del estilo de vida.

Por ejemplo, servicios de belleza, masajes, clases deportivas, restaurantes o viajes pueden elevar considerablemente el presupuesto necesario.

2. Convierte el gasto mensual en anual

El gasto mensual debe multiplicarse por 12.

Por ejemplo:

25,000 pesos × 12 = 300,000 pesos anuales.

3. Multiplica el gasto anual por 25

Los 300 mil pesos anuales se multiplican por 25:

300,000 × 25 = 7.5 millones de pesos.

Ese sería el patrimonio objetivo bajo esta referencia.

4. Invierte el patrimonio

El objetivo final es que el capital permanezca invertido y que los retiros sean compatibles con los rendimientos obtenidos y con la inflación.

Esto es importante porque la Regla del 4% no significa encontrar una inversión que garantice exactamente 4% de rendimiento cada año.

La estrategia se basa en investigaciones históricas sobre carteras diversificadas de acciones y bonos y en determinados supuestos sobre periodos de retiro, rendimientos, inflación y comportamiento de los mercados.

Un ejemplo: ¿cuánto necesitas si ganas 25 mil pesos al mes?

El ejemplo de Eduardo Rosas muestra cómo cambia el objetivo cuando se modifica el porcentaje del ingreso que se ahorra.

Si una persona recibe 25 mil pesos mensuales, su patrimonio necesario disminuye conforme aumenta su tasa de ahorro, porque también disminuye el nivel de gasto que deberá financiar durante su retiro.

$25,000 10% $22,500 $6.75 millones 59 años $25,000 20% $20,000 $6.00 millones 42 años $25,000 30% $17,500 $5.25 millones 31 años $25,000 50% $12,500 $3.75 millones 18 años $25,000 70% $7,500 $2.25 millones 10 años

Fuente: Eduardo Rosas.

La tabla muestra un principio fundamental de la independencia financiera: no solamente importa cuánto ganas, sino cuánto gastas y cuánto eres capaz de invertir de manera constante.

Una persona que incrementa sus ingresos pero eleva sus gastos al mismo ritmo puede tardar prácticamente lo mismo en alcanzar su objetivo.

¿Por qué ahorrar más reduce tanto el tiempo?

El efecto ocurre por dos vías.

Primero, una mayor tasa de ahorro permite acumular capital más rápidamente.

Segundo, cuando una persona reduce sus gastos, también reduce el patrimonio que necesita para financiar su vida futura.

Por ejemplo, si alguien gana 25 mil pesos y gasta 22 mil 500, necesita financiar aproximadamente 270 mil pesos anuales. Pero si reduce su gasto a 12 mil 500 pesos, el gasto anual baja a 150 mil.

Por lo tanto, el patrimonio objetivo también disminuye.

Es uno de los principios centrales de la estrategia: cada peso que dejas de necesitar durante el retiro es un peso que no tienes que acumular previamente.

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¿De dónde salió la Regla del 4%?

La estrategia está relacionada con el llamado Estudio Trinity, una investigación académica que analizó históricamente el comportamiento de distintas combinaciones de acciones y bonos para estudiar las probabilidades de que un portafolio pudiera sostener retiros durante periodos determinados.

A partir de este tipo de análisis se popularizó la idea de retirar aproximadamente 4% del patrimonio durante el primer año de retiro, ajustando posteriormente los retiros por inflación bajo determinados supuestos.

Por eso, el 4% debe entenderse como una regla de referencia histórica, no como una ley financiera ni como una garantía de que el dinero nunca se agotará.

Los resultados dependen del periodo de retiro, la composición de la cartera, las condiciones de los mercados, la inflación y el momento en que comienzan los retiros.

¿El 4% garantiza que nunca se acabará el dinero?

No.

Esta es una de las principales precauciones que debe tenerse al utilizar la estrategia.

El comportamiento futuro de los mercados no está garantizado por los resultados históricos. Además, existe un riesgo particularmente importante conocido como riesgo de secuencia de rendimientos.

Dos personas pueden tener exactamente el mismo patrimonio promedio y obtener el mismo rendimiento promedio durante décadas, pero experimentar resultados completamente distintos si una comienza su retiro durante una fuerte caída bursátil y la otra durante un periodo de crecimiento.

Si una persona comienza a retirar dinero mientras su cartera cae significativamente, puede verse obligada a vender activos depreciados. Eso reduce el capital disponible para participar en una eventual recuperación.

Por esta razón, el porcentaje de 4% debe utilizarse como punto de partida para planear, no como una promesa de rendimiento.

¿Qué sacrificios implica alcanzar la libertad financiera?

Eduardo Rosas señala que uno de los mayores desafíos consiste en incrementar los ingresos sin permitir que los gastos crezcan al mismo ritmo.

El fenómeno es conocido en finanzas personales como lifestyle inflation o inflación del estilo de vida.

Una persona puede recibir un aumento salarial y, en lugar de destinar una parte importante del incremento al ahorro y la inversión, comenzar a gastar más en vivienda, automóvil, viajes, restaurantes o entretenimiento.

El resultado es que el ingreso aumenta, pero también lo hace la cantidad necesaria para mantener el nuevo estilo de vida.

Por ello, la estrategia requiere mantener bajo control los gastos incluso cuando aumentan los ingresos.

¿Conviene empezar joven?

El tiempo es uno de los factores más importantes.

Comenzar a invertir a una edad temprana permite aprovechar durante más años el interés compuesto, es decir, la posibilidad de que los rendimientos generados por una inversión produzcan a su vez nuevos rendimientos.

Además, quien comienza temprano tiene más tiempo para atravesar distintos ciclos económicos y ajustar su estrategia.

No obstante, comenzar tarde no significa que el objetivo sea imposible. En ese caso, las variables que pueden modificarse son principalmente la tasa de ahorro, el nivel de gasto, los ingresos, el plazo y el patrimonio objetivo.

La libertad financiera no significa necesariamente dejar de trabajar

Alcanzar el patrimonio objetivo tampoco obliga a una persona a abandonar su empleo.

La libertad financiera puede entenderse como la posibilidad de cubrir los gastos necesarios sin depender exclusivamente de un salario.

Para algunas personas significa retirarse completamente. Para otras puede significar trabajar menos horas, emprender, cambiar de profesión o elegir un empleo con menor remuneración pero mayor flexibilidad.

La diferencia está en que el trabajo deja de ser la única fuente indispensable para financiar los gastos cotidianos.

La regla es una referencia, no una receta universal

La llamada Regla del 4% puede servir para responder una pregunta concreta: ¿qué tamaño debería tener mi patrimonio para financiar aproximadamente el nivel de gasto que quiero mantener?

Pero el resultado debe adaptarse a cada situación.

Una persona con gastos médicos elevados, dependientes económicos, un horizonte de retiro muy largo o poca tolerancia al riesgo puede necesitar una estrategia diferente.

También deben considerarse impuestos, comisiones, inflación, cambios en el gasto durante la jubilación y la composición de las inversiones.

Por ello, más que perseguir literalmente el número 4, el principio fundamental consiste en gastar menos de lo que se gana, invertir de forma constante y construir un patrimonio suficientemente grande para que los rendimientos ayuden a financiar el estilo de vida futuro.

Como resume Gianco Abundiz al referirse a esta estrategia, la Regla del 4% es “el santo grial de los que saben gastar”.

En términos prácticos, la pregunta no es solamente “¿cuánto necesito ahorrar?”, sino “¿cuánto necesito para financiar la vida que quiero tener?”. A partir de esa cifra pueden determinarse el nivel de ahorro, el plazo y la estrategia de inversión necesarios para acercarse a la libertad financiera.