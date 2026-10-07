¿Cómo cambiará la forma de hacer pagos en México con la Ley de Economía Digital?

La propuesta busca que las personas puedan pagar y cobrar desde el celular mediante aplicaciones de instituciones financieras, aprovechando la infraestructura que ya existe en México. Foto: Presidencia

La iniciativa plantea una reducción gradual del uso de efectivo, no su desaparición inmediata.

La Ley de Economía Digital propuesta por el Gobierno de México busca acelerar los pagos digitales, ampliar la inclusión financiera y reducir gradualmente el uso de efectivo mediante herramientas como SPEI y CoDi. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) estima que la adopción de estos pagos podría alcanzar 50% durante 2027, aunque se trata de una proyección y no de una meta establecida en la ley. Gob.mx

La iniciativa fue enviada al Congreso de la Unión junto con el Paquete Económico 2027, de acuerdo con la Presidencia de la República.

El Sistema de Información Legislativa señala que la propuesta busca promover los medios de pago electrónicos y digitales en todo el territorio nacional y contempla su utilización también en trámites y servicios de los tres órdenes de gobierno. Gob.mx

¿Qué propone la Ley de Economía Digital para los pagos?

La propuesta busca que las personas puedan pagar y cobrar desde el celular mediante aplicaciones de instituciones financieras, aprovechando la infraestructura que ya existe en México.

José Antonio Peña Merino, titular de la ATDT, explicó que la iniciativa utilizará SPEI, el sistema de transferencias interbancarias, y CoDi, herramienta que permite realizar pagos mediante códigos QR.

El objetivo es que la experiencia para pagar o cobrar sea más sencilla y homogénea entre instituciones financieras. De acuerdo con Peña Merino, el esquema podría realizarse en no más de tres pasos y permitir transferencias inmediatas mediante la lectura de un código QR. Gob.mx

La iniciativa también contempla que proveedores de bienes y servicios habiliten infraestructura para recibir estos medios de pago y promuevan su utilización. El proyecto establece además mecanismos para atender contingencias que impidan recibir pagos digitales. SIL

¿Los pagos digitales tendrán comisión?

La explicación presentada por la ATDT señala que SPEI y CoDi no cobran comisiones por la transferencia, por lo que el pago mediante estas herramientas no implicaría un cobro para el cliente ni para el comercio por la operación de transferencia, según lo expuesto por Peña Merino. Gob.mx

La propuesta también busca que los comercios puedan cobrar directamente desde un teléfono y recibir el dinero de manera inmediata, lo que permitiría utilizar infraestructura digital sin depender de una terminal física para determinadas operaciones. Gob.mx

¿Qué pasará con el efectivo?

La iniciativa plantea una reducción gradual del uso de efectivo, no su desaparición inmediata.

Peña Merino señaló que el Gobierno comenzó a aplicar esta transición en sectores considerados estratégicos, entre ellos gasolineras y carreteras. Durante la conferencia del 24 de septiembre también explicó que actualmente alrededor de 85% de las operaciones menores a 500 pesos se realizan en efectivo, según los datos utilizados por la ATDT. Gob.mx

Para el primer año, la Agencia calculó de manera conservadora que podría alcanzarse una adopción de 50% de los pagos digitales hacia 2027. El funcionario aclaró que se trata de una estimación y mencionó como referencia la experiencia de Brasil con Pix. Gob.mx

¿Cómo podría beneficiar a los pequeños comercios?

Uno de los objetivos de la propuesta es vincular de manera más directa la actividad comercial con los servicios financieros.

La ATDT explicó que muchos pequeños establecimientos ya tienen una cuenta bancaria, pero utilizan principalmente efectivo para recibir sus pagos. La digitalización permitiría asociar las operaciones comerciales con esa cuenta y generar un historial financiero.

Ese historial puede ser utilizado por las instituciones financieras para evaluar solicitudes de crédito y determinar condiciones de financiamiento. La iniciativa también busca reducir barreras para la formalización de actividades económicas. Gob.mx

El proyecto legislativo contempla, entre otros puntos:

Promover la adopción de medios de pago electrónicos y digitales .

. Facilitar el uso de pagos digitales para personas y empresas.

Permitir la utilización de estos medios en trámites y servicios públicos.

Establecer obligaciones para proveedores de bienes y servicios respecto a la infraestructura necesaria para recibirlos.

Contemplar mecanismos de atención cuando exista una contingencia que impida aceptar pagos digitales.

Involucrar a los tres órdenes de gobierno en la adopción de estos medios de pago.

Aprovechar la infraestructura existente de SPEI y CoDi. SIL

¿La Ley de Economía Digital ya está vigente?

No debe presentarse todavía como una ley vigente. La información oficial disponible la identifica como una iniciativa enviada al Congreso de la Unión, por lo que su aplicación dependerá del proceso legislativo correspondiente. Gob.mx

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 9 de septiembre de 2026 y su denominación legislativa es Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Entre sus objetivos está cerrar la brecha entre la infraestructura de pagos que ya existe en México y el uso efectivo que hacen de ella las personas. SIL

Por separado, el Gobierno reportó avances en su estrategia de transformación digital. A dos años del inicio de la administración, la ATDT informó que se han simplificado más de 4 mil trámites, de los cuales 1,947 fueron eliminados; además, el promedio de requisitos pasó de seis a dos y el tiempo de resolución bajó de 44 a 22 días. Gob.mx

Entre las herramientas reportadas se encuentran Llave MX, con 30 millones de cuentas; Nube MX, que aloja 450 sistemas gubernamentales; y el servicio telefónico 079, que acumula 5.4 millones de atenciones. Gob.mx

El siguiente paso para la Ley de Economía Digital es su análisis y eventual aprobación en el Congreso. Mientras el proceso legislativo continúa, los pagos digitales mediante las herramientas financieras actualmente disponibles siguen sujetos a las reglas y disposiciones vigentes de las autoridades financieras.